Пулю в лоб за портрет Хаменеи

Эльнур Эминоглу, автор haqqin.az
17:20 1740

В Иране вновь вспыхнула волна гнева и отчаяния — на этот раз поводом стала смерть 20-летнего Омидa Сарлака, молодого оппозиционного активиста, ставшего символом непокорности духовной власти.

Его нашли мертвым в автомобиле на западе Ирана с огнестрельным ранением головы и следами пороха на руках. Полиция поспешила объявить это самоубийством. Однако иранская оппозиция уверена: юношу убили за то, что он сжег портреты верховного лидера Али Хаменеи и выложил видео в сеть.

Иранского оппозиционного активиста Омидa Сарлака нашли мертвым в автомобиле после того, как он сжег портреты Хаменеи

Видеозапись, сделанная Сарлаком за несколько часов до смерти, мгновенно разошлась по иранским социальным сетям. На кадрах юноша сжигает фотографии Хаменеи под запись речи последнего шаха Ирана Мохаммада Резы Пехлеви. В своем последнем посте юноша написал: «Сколько еще нам терпеть унижения, нищету и раздробленность? Сейчас самое время показать себя, молодые люди. Эти священнослужители — всего лишь черный поток, который должна переплыть иранская молодежь».

Через несколько часов после этой публикации Омид был мертв. Власти поспешили заявить, что это «трагическое самоубийство», а государственные СМИ показали интервью с его отцом, который призвал граждан «не верить слухам» и «дать следствию сделать свою работу». Однако активисты утверждают, что мужчина говорил все это под давлением силовиков.

Похороны Сарлака превратились в массовую демонстрацию. Сотни людей скандировали «Смерть диктатору!» и «Смерть Хаменеи!» Полиция ответила арестами, но протесты вспыхнули в ряде городов, включая Исфахан, Мешхед и Керманшах.

Смерть Сарлака стала новым толчком для протестного движения, которое не утихает со времени гибели Махсы Амини

Смерть Сарлака стала новым толчком для протестного движения, которое не утихает с 2022 года — со времени гибели Махсы Амини, молодой курдянки, убитой «полицией нравов» за неправильный хиджаб. С тех пор десятки активистов и журналистов были убиты или исчезли при «загадочных обстоятельствах».

«Факт того, что сегодня в Иране публично сжигают изображения верховного лидера, абсолютно беспрецедентен, — говорит Бахар Гандхари, директор по связям с общественностью Центра по правам человека в Иране (США). — За подобное можно оказаться в тюрьме, подвергнуться пыткам или просто исчезнуть без следа. Это говорит о том, что страх уходит и что молодое поколение больше не боится жертвовать собой».

Тем не менее студенческие активисты, традиционно являющиеся двигателем протестов, пока ведут себя осторожно. Редактор издания Amirkabir Newsletter, связанного с иранским студенческим движением, сообщил, что в университетах усилили контроль, и потому демонстрации временно отложены. «Но это ненадолго, — добавил он. — К концу года Иран ожидают серьезные выступления. Гнев людей из-за убийства тысяч невинных растет, общество переполнено возмущением».

Сарлак напомнил, что за внешним спокойствием Ирана зреет опасный внутренний раскол поколений — между старой властью духовенства и новой цифровой и бесстрашной молодежью

Власти пытаются удержать ситуацию под контролем, арестовывая активистов и блокируя сети. Однако символический акт Сарлака стал вызовом самому ядру иранской теократии. Он напомнил, что за внешним спокойствием Ирана зреет опасный внутренний раскол поколений — между старой властью духовенства и новой цифровой и бесстрашной молодежью, которая уже не верит в идею мученичества, но готова умереть за право говорить правду.

В стране, где даже неосторожно оброненное слово может стоить жизни, огонь, который зажег Омид Сарлак, может стать началом новой главы. Не случайно на похоронах юноши один из протестующих выкрикнул: «Омид сжег портрет диктатора — теперь мы сожжем саму тьму».

