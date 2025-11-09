Сельджан Махсудова – впервые пятая батутистка планеты

Азербайджанская батутистка Сельджан Махсудова заняла 5-е место в финале чемпионата мира в испанской Памплоне.

С результатом 54,920 балла она опередила двух соперниц из Беларуси и одну новозеландку. Чемпионкой мира стала китаянка Йичен Ху (57,350 балла). Серебро у японки Хикару Мори (57,320), бронза досталась канадке Софиан Мето (56,810).

22-летняя Сельджан Махсудова впервые в карьере вышла в финал чемпионата мира. Участница Олимпиады в Париже, где она расположилась на 10-й позиции, теперь вошла в пятерку лучших батутисток мира. Это хорошая заявка к более успешному выступлению на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе, куда, хочется верить, Сельджан без проблем отберется.

Напомним, вчера в Памплоне Сельджан в паре со своим братом Магсудом взяла бронзу в соревнованиях смешанных пар, которые проводились на чемпионатах мира впервые.

А до этого сборная Азербайджана по тамблингу второй год подряд стала чемпионом мира.

Отметим, что смешанные соревнования батутистов и тамблинг не входят в олимпийскую программу.