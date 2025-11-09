USD 1.7000
EUR 1.9612
RUB 2.0928
Подписаться на уведомления
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Новость дня
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку

Сельджан Махсудова – впервые пятая батутистка планеты

Хорошая заявка к Олимпиаде-2028
Эльмир Алиев, отдел спорта
17:24 511

Азербайджанская батутистка Сельджан Махсудова заняла 5-е место в финале чемпионата мира в испанской Памплоне.

С результатом 54,920 балла она опередила двух соперниц из Беларуси и одну новозеландку. Чемпионкой мира стала китаянка Йичен Ху (57,350 балла). Серебро у японки Хикару Мори (57,320), бронза досталась канадке Софиан Мето (56,810).

22-летняя Сельджан Махсудова впервые в карьере вышла в финал чемпионата мира. Участница Олимпиады в Париже, где она расположилась на 10-й позиции, теперь вошла в пятерку лучших батутисток мира. Это хорошая заявка к более успешному выступлению на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе, куда, хочется верить, Сельджан без проблем отберется.

Напомним, вчера в Памплоне Сельджан в паре со своим братом Магсудом взяла бронзу в соревнованиях смешанных пар, которые проводились на чемпионатах мира впервые.

А до этого сборная Азербайджана по тамблингу второй год подряд стала чемпионом мира.

Отметим, что смешанные соревнования батутистов и тамблинг не входят в олимпийскую программу.

Байден выступил с манифестом: он убил душу Америки
Байден выступил с манифестом: он убил душу Америки главное на этот час
15:50 2799
Сельджан Махсудова – впервые пятая батутистка планеты
Сельджан Махсудова – впервые пятая батутистка планеты Хорошая заявка к Олимпиаде-2028
17:24 512
Заявка Эрдогана в Баку: не фланг, а сама безопасность!
Заявка Эрдогана в Баку: не фланг, а сама безопасность! наш комментарий; все еще актуально
03:07 6883
После «Челси» «Карабах» принимает «Нефтчи»: все билеты проданы
После «Челси» «Карабах» принимает «Нефтчи»: все билеты проданы Сотое азербайджанское дерби
16:10 1663
На Востоке демократия – это всегда фикция
На Востоке демократия – это всегда фикция наша аналитика
14:03 1969
Унижение вместо власти
Унижение вместо власти о вечном; все еще актуально
02:31 6387
Экс-генсек НАТО об отказе Зеленскому и боязни «спровоцировать Россию»
Экс-генсек НАТО об отказе Зеленскому и боязни «спровоцировать Россию»
15:03 2097
Под прицелом России подстанции украинских АЭС
Под прицелом России подстанции украинских АЭС
14:30 1437
Кульминация битвы за Покровск: Россия, кажется, достигает цели спустя 21 месяц
Кульминация битвы за Покровск: Россия, кажется, достигает цели спустя 21 месяц
12:17 4982
Блестящая операция британской разведки: джихадист надевает костюм с галстуком
Блестящая операция британской разведки: джихадист надевает костюм с галстуком войны спецслужб
01:09 7545
Эрдоган вернулся из Баку восхищенным
Эрдоган вернулся из Баку восхищенным
13:44 4462

ЭТО ВАЖНО

Байден выступил с манифестом: он убил душу Америки
Байден выступил с манифестом: он убил душу Америки главное на этот час
15:50 2799
Сельджан Махсудова – впервые пятая батутистка планеты
Сельджан Махсудова – впервые пятая батутистка планеты Хорошая заявка к Олимпиаде-2028
17:24 512
Заявка Эрдогана в Баку: не фланг, а сама безопасность!
Заявка Эрдогана в Баку: не фланг, а сама безопасность! наш комментарий; все еще актуально
03:07 6883
После «Челси» «Карабах» принимает «Нефтчи»: все билеты проданы
После «Челси» «Карабах» принимает «Нефтчи»: все билеты проданы Сотое азербайджанское дерби
16:10 1663
На Востоке демократия – это всегда фикция
На Востоке демократия – это всегда фикция наша аналитика
14:03 1969
Унижение вместо власти
Унижение вместо власти о вечном; все еще актуально
02:31 6387
Экс-генсек НАТО об отказе Зеленскому и боязни «спровоцировать Россию»
Экс-генсек НАТО об отказе Зеленскому и боязни «спровоцировать Россию»
15:03 2097
Под прицелом России подстанции украинских АЭС
Под прицелом России подстанции украинских АЭС
14:30 1437
Кульминация битвы за Покровск: Россия, кажется, достигает цели спустя 21 месяц
Кульминация битвы за Покровск: Россия, кажется, достигает цели спустя 21 месяц
12:17 4982
Блестящая операция британской разведки: джихадист надевает костюм с галстуком
Блестящая операция британской разведки: джихадист надевает костюм с галстуком войны спецслужб
01:09 7545
Эрдоган вернулся из Баку восхищенным
Эрдоган вернулся из Баку восхищенным
13:44 4462
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться