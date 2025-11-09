Федерация гребли и каноэ подвела итоги за 2025 год

Азербайджанская федерация каноэ и гребли (АКФ) 9 ноября организовала пресс-конференцию, посвященную Дню Победы. Мероприятие прошло в здании федерации и собрало представителей спортивного сообщества и СМИ. В пресс-конференции приняли участие начальник отдела спорта Министерства молодежи и спорта Азербайджана Эльнур Мамедов, генеральный секретарь АКФ Фархад Алиев, а также уполномоченный представитель Глобальной акции «Гребля по каналам» Кен Ли.

Выступая перед журналистами, представители федерации поздравили всех с Днем Победы и Днем Государственного флага, отметив историческое значение Победы, одержанной азербайджанской армией под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в ходе 44-дневной Отечественной войны. Представитель Глобальной акции «Гребля по каналам» Кен Ли рассказал о проведенной в Баку накануне COP29 инициативе под девизом «Греби в чистой воде». Он подчеркнул, что основной целью акции является борьба с экологическими проблемами и повышение общественного внимания к вопросам защиты окружающей среды. По его словам, проект, охватывающий более 100 городов мира, в этом году продолжится в бразильском городе Белене в рамках конференции COP30.