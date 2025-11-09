USD 1.7000
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку

Федерация гребли и каноэ подвела итоги за 2025 год

Азербайджанская федерация каноэ и гребли (АКФ) 9 ноября организовала пресс-конференцию, посвященную Дню Победы. Мероприятие прошло в здании федерации и собрало представителей спортивного сообщества и СМИ.

В пресс-конференции приняли участие начальник отдела спорта Министерства молодежи и спорта Азербайджана Эльнур Мамедов, генеральный секретарь АКФ Фархад Алиев, а также уполномоченный представитель Глобальной акции «Гребля по каналам» Кен Ли.

Выступая перед журналистами, представители федерации поздравили всех с Днем Победы и Днем Государственного флага, отметив историческое значение Победы, одержанной азербайджанской армией под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в ходе 44-дневной Отечественной войны.

Представитель Глобальной акции «Гребля по каналам» Кен Ли рассказал о проведенной в Баку накануне COP29 инициативе под девизом «Греби в чистой воде». Он подчеркнул, что основной целью акции является борьба с экологическими проблемами и повышение общественного внимания к вопросам защиты окружающей среды. По его словам, проект, охватывающий более 100 городов мира, в этом году продолжится в бразильском городе Белене в рамках конференции COP30.

На мероприятии также были подведены итоги деятельности Азербайджанской федерации каноэ и гребли за 2025 год. Было отмечено, что в течение года федерация организовала международные соревнования «Мингячевирская регата» и «Кубок президента». Эти турниры прошли и на освобожденных территориях — в Физули, на водоеме Кёндялянчай, а также в Суговушане (Агдере).

По итогам 2025 года азербайджанские спортсмены завоевали в различных международных соревнованиях 42 медали — 8 золотых, 17 серебряных и 17 бронзовых.

После пресс-конференции состоялись показательные выступления более чем 100 гребцов на Каспийском море. Спортсмены продемонстрировали свои навыки в дисциплинах каяк, каноэ, академическая гребля и дракон-лодки, отдав тем самым дань уважения Дню Победы.

Байден выступил с манифестом: он убил душу Америки
Байден выступил с манифестом: он убил душу Америки главное на этот час
15:50 2800
Сельджан Махсудова – впервые пятая батутистка планеты
Сельджан Махсудова – впервые пятая батутистка планеты Хорошая заявка к Олимпиаде-2028
17:24 513
Заявка Эрдогана в Баку: не фланг, а сама безопасность!
Заявка Эрдогана в Баку: не фланг, а сама безопасность! наш комментарий; все еще актуально
03:07 6883
После «Челси» «Карабах» принимает «Нефтчи»: все билеты проданы
После «Челси» «Карабах» принимает «Нефтчи»: все билеты проданы Сотое азербайджанское дерби
16:10 1664
На Востоке демократия – это всегда фикция
На Востоке демократия – это всегда фикция наша аналитика
14:03 1969
Унижение вместо власти
Унижение вместо власти о вечном; все еще актуально
02:31 6387
Экс-генсек НАТО об отказе Зеленскому и боязни «спровоцировать Россию»
Экс-генсек НАТО об отказе Зеленскому и боязни «спровоцировать Россию»
15:03 2097
Под прицелом России подстанции украинских АЭС
Под прицелом России подстанции украинских АЭС
14:30 1437
Кульминация битвы за Покровск: Россия, кажется, достигает цели спустя 21 месяц
Кульминация битвы за Покровск: Россия, кажется, достигает цели спустя 21 месяц
12:17 4984
Блестящая операция британской разведки: джихадист надевает костюм с галстуком
Блестящая операция британской разведки: джихадист надевает костюм с галстуком войны спецслужб
01:09 7545
Эрдоган вернулся из Баку восхищенным
Эрдоган вернулся из Баку восхищенным
13:44 4462

