Федерация гребли и каноэ подвела итоги за 2025 год

Азербайджанская федерация каноэ и гребли (АКФ) 9 ноября организовала пресс-конференцию, посвященную Дню Победы. Мероприятие прошло в здании федерации и собрало представителей спортивного сообщества и СМИ.
В пресс-конференции приняли участие начальник отдела спорта Министерства молодежи и спорта Азербайджана Эльнур Мамедов, генеральный секретарь АКФ Фархад Алиев, а также уполномоченный представитель Глобальной акции «Гребля по каналам» Кен Ли.
Выступая перед журналистами, представители федерации поздравили всех с Днем Победы и Днем Государственного флага, отметив историческое значение Победы, одержанной азербайджанской армией под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в ходе 44-дневной Отечественной войны.
Представитель Глобальной акции «Гребля по каналам» Кен Ли рассказал о проведенной в Баку накануне COP29 инициативе под девизом «Греби в чистой воде». Он подчеркнул, что основной целью акции является борьба с экологическими проблемами и повышение общественного внимания к вопросам защиты окружающей среды. По его словам, проект, охватывающий более 100 городов мира, в этом году продолжится в бразильском городе Белене в рамках конференции COP30.
На мероприятии также были подведены итоги деятельности Азербайджанской федерации каноэ и гребли за 2025 год. Было отмечено, что в течение года федерация организовала международные соревнования «Мингячевирская регата» и «Кубок президента». Эти турниры прошли и на освобожденных территориях — в Физули, на водоеме Кёндялянчай, а также в Суговушане (Агдере).
По итогам 2025 года азербайджанские спортсмены завоевали в различных международных соревнованиях 42 медали — 8 золотых, 17 серебряных и 17 бронзовых.
После пресс-конференции состоялись показательные выступления более чем 100 гребцов на Каспийском море. Спортсмены продемонстрировали свои навыки в дисциплинах каяк, каноэ, академическая гребля и дракон-лодки, отдав тем самым дань уважения Дню Победы.