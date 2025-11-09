Остановлены поставки американского оружия для Украины

По данным издания, на фоне шатдауна отложены поставки оружия на сумму более пяти миллиардов долларов. Речь идет о поставках ракет AMRAAM, боевых систем Aegis и HIMARS для Дании, Хорватии и Польши.

Поставки американского оружия союзникам по НАТО прекратились на фоне остановки работы правительства США, которая продолжается уже 40 дней, сообщает Axios со ссылкой на оценку Госдепартамента.

Журналисты отмечают, что не знают, для кого на самом деле предназначено оружие в рамках этих поставок. Они допускают, что последствия шатдауна могли повлиять на военную помощь Украине.

Высокопоставленный чиновник Госдепартамента рассказал Axios, что на фоне шатдауна в октябре в бюро ведомства, которое занимается военно-политическими вопросами, работала лишь четверть сотрудников. По его словам, приостановка работы правительства «наносит ущерб как нашим союзникам и партнерам, так и промышленности США, которая поставляет за границу многие из этих критически важных средств».

Новый формат поставок американского оружия Украине утвердили летом 2025 года. Теперь за него платят не США, а другие страны НАТО.

Нынешний шатдаун в США рекордный по продолжительности. Правительство остановило работу, поскольку Конгресс не может договориться о финансировании. Демократы настаивают на продлении налоговых льгот на медицинское страхование и выделении средств на программы льготного здравоохранения. Республиканцы поддержать эти требования отказываются.