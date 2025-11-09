USD 1.7000
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку

Остановлены поставки американского оружия для Украины

17:54 785

Поставки американского оружия союзникам по НАТО прекратились на фоне остановки работы правительства США, которая продолжается уже 40 дней, сообщает Axios со ссылкой на оценку Госдепартамента.

По данным издания, на фоне шатдауна отложены поставки оружия на сумму более пяти миллиардов долларов. Речь идет о поставках ракет AMRAAM, боевых систем Aegis и HIMARS для Дании, Хорватии и Польши.

Журналисты отмечают, что не знают, для кого на самом деле предназначено оружие в рамках этих поставок. Они допускают, что последствия шатдауна могли повлиять на военную помощь Украине.

Высокопоставленный чиновник Госдепартамента рассказал Axios, что на фоне шатдауна в октябре в бюро ведомства, которое занимается военно-политическими вопросами, работала лишь четверть сотрудников. По его словам, приостановка работы правительства «наносит ущерб как нашим союзникам и партнерам, так и промышленности США, которая поставляет за границу многие из этих критически важных средств».

Новый формат поставок американского оружия Украине утвердили летом 2025 года. Теперь за него платят не США, а другие страны НАТО.

Нынешний шатдаун в США рекордный по продолжительности. Правительство остановило работу, поскольку Конгресс не может договориться о финансировании. Демократы настаивают на продлении налоговых льгот на медицинское страхование и выделении средств на программы льготного здравоохранения. Республиканцы поддержать эти требования отказываются.

Байден выступил с манифестом: он убил душу Америки
Байден выступил с манифестом: он убил душу Америки главное на этот час
15:50 2801
Сельджан Махсудова – впервые пятая батутистка планеты
Сельджан Махсудова – впервые пятая батутистка планеты Хорошая заявка к Олимпиаде-2028
17:24 513
Заявка Эрдогана в Баку: не фланг, а сама безопасность!
Заявка Эрдогана в Баку: не фланг, а сама безопасность! наш комментарий; все еще актуально
03:07 6884
После «Челси» «Карабах» принимает «Нефтчи»: все билеты проданы
После «Челси» «Карабах» принимает «Нефтчи»: все билеты проданы Сотое азербайджанское дерби
16:10 1664
На Востоке демократия – это всегда фикция
На Востоке демократия – это всегда фикция наша аналитика
14:03 1969
Унижение вместо власти
Унижение вместо власти о вечном; все еще актуально
02:31 6388
Экс-генсек НАТО об отказе Зеленскому и боязни «спровоцировать Россию»
Экс-генсек НАТО об отказе Зеленскому и боязни «спровоцировать Россию»
15:03 2097
Под прицелом России подстанции украинских АЭС
Под прицелом России подстанции украинских АЭС
14:30 1438
Кульминация битвы за Покровск: Россия, кажется, достигает цели спустя 21 месяц
Кульминация битвы за Покровск: Россия, кажется, достигает цели спустя 21 месяц
12:17 4985
Блестящая операция британской разведки: джихадист надевает костюм с галстуком
Блестящая операция британской разведки: джихадист надевает костюм с галстуком войны спецслужб
01:09 7545
Эрдоган вернулся из Баку восхищенным
Эрдоган вернулся из Баку восхищенным
13:44 4464

