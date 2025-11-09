В Саудовской Аравии казнили участников заговора

В Саудовской Аравии приведен в исполнение смертный приговор в отношении двух граждан, признанных виновными в участии в иностранной террористической организации, готовившей нападения на мечети. Об этом сообщило агентство SPA со ссылкой на заявление Министерства внутренних дел королевства.
Казнь двух мужчин состоялась 9 ноября в районе Эль-Касим. По данным МВД Саудовской Аравии, осужденные готовили нападение на здания национальных сил безопасности, занимались изготовлением взрывчатых веществ и предоставляли убежище членам террористической организации.
Как отмечается в сообщении, смертный приговор был утвержден Верховным судом королевства. При этом в ведомстве не уточнили, когда именно осужденные намеревались осуществить предполагаемое нападение.