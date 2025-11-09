Париж критикует Вашингтон: Нарушают международное право

USD 1.7000
Франция расценивает удары США в Карибском море по судам, которые Вашингтон обвиняет в причастности к наркоторговле, как нарушение норм международного права. Об этом заявил глава МИД республики Жан-Ноэль Барро в интервью изданию Le Journal du Dimanche.

«Мы с озабоченностью следили за ударами в международных водах, которые наносили США и которые выходят за рамки международного и морского права», – заявил Барро.

Глава МИД Франции отметил, что Париж также привлекает военных к борьбе с наркоторговлей, однако, в отличие от США, не уничтожает подозрительные суда, а задерживает их в сотрудничестве с государствами региона.

При этом министр подчеркнул, что деятельность наркокартелей представляет угрозу стабильности и безопасности не только стран Латинской Америки, но и государств, куда поступают наркотики, включая Францию. В связи с этим он объявил о реализации плана действий, направленного на усиление борьбы с наркотрафиком.

«На этой неделе я отправляюсь на Карибы, чтобы представить первую часть своего плана. Прежде всего я подписал рамочное соглашение о таможенном сотрудничестве с Мексикой, затем я отправился в Колумбию, где производится 70% всего кокаина в мире, чтобы констатировать прекрасные результаты нашего сотрудничества с местными властями, особенно в море, и укрепить наши возможности», – рассказал министр.

Он отметил, что благодаря взаимодействию с колумбийской полицией удалось задержать наркоторговцев и обнаружить их склады. При этом Барром подчеркнул, что этого недостаточно, власти намерены увеличить на 20% штат сотрудников, специализирующихся на этих вопросах, и утроить их ресурсы.

Глава МВД сообщил также о планах открыть в 2026 году региональную академию по борьбе с организованной преступностью. Учебное заведение будет располагаться в Доминиканской Республике и ежегодно выпускать около 250 следователей, судей, таможенников и аналитиков из числа сотрудников спецслужб стран региона.

Кроме того, министр объявил об увеличении финансовой поддержки Колумбии, Эквадора и Перу с €200 до €400 млн для «переориентирования экономики стран Латинской Америки на культуры, замещающие коку».

