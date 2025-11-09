Президент Кыргызстана предупреждает недругов: «Отныне перевороты только во сне»

USD 1.7000
В Кыргызстане больше не будет государственных переворотов, несмотря на «подстрекателей», надеющихся на подобное во время проведения внеочередных парламентских выборов. Об этом заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

«Переворотов не будет. Во-первых, мы не дадим повода для переворота. Во-вторых, прежнего слабого государства уже нет. Государство теперь сильное. В-третьих, народ уже хорошо знает, кого нужно поддерживать и кто должен находиться у власти», - написал Жапаров в Facebook.

Президент  отметил, что в республике есть группы с «нехорошими намерениями», которые преувеличивают имеющиеся в стране проблемы, «раздувают их, подстрекают людей и надеются, что во время выборов что-то произойдет». По его словам, в группы входят задержанные коррупционеры, которых суд обязал передать имущество и деньги в госбюджет, лица, чьи «теневые схемы» были разрешены руководством страны, и чиновники покидающие свои посты, но «сердито мстящие лично ради собственной выгоды».

«Отныне перевороты вы будете видеть только во сне. Мародерство, грабеж, жадное стремление к наживе и попытки, как прежде, ухватить должность и разбогатеть после переворота — все это пусть остается лишь в ваших снах», - заявил кыргызский лидер.

В Кыргызстане в 2005 году был свергнут первый президент Аскар Акаев, в 2010 году - второй президент Курманбек Бакиев, в 2020 году - пятый президент Сооронбай Жээнбеков.

