Китай пошел навстречу Америке

Министерство торговли Китая временно снимает запрет на экспорт в США галлия, сурьмы и германия, решение будет действовать до 27 ноября 2026 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление ведомства.

Решению предшествовала встреча лидеров США и Китая Дональда Трампа и Си Цзиньпина 30 октября в Южной Корее, в ходе которой стороны договорились урегулировать ряд вопросов торгового конфликта и отменить взаимные запреты и санкции.

Параллельно власти КНР упростили проверки экспорта в США графита и временно сняли дополнительные ограничения, введенные в октябре, на поставки некоторых редкоземельных металлов и сырья для литиевых аккумуляторов.

Запрет на экспорт в США галлия, германия и сурьмы, необходимых для производства полупроводников, Китай ввел в декабре 2024 года в ответ на ограничения, введенные Соединенными Штатами на экспорт полупроводников в КНР. Вашингтон мотивировал свои меры стремлением ограничить доступ Пекина к технологиям, используемым в полупроводниках, искусственном интеллекте и военной промышленности.