Украина ввела санкции против высокопоставленных российских чиновников

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против российских чиновников и издательств. Документ опубликован на сайте главы украинского государства.

В частности, Киев ввел новые ограничения в отношении спецпредставителя президента России и главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, замминистра просвещения Александра Бугаева, генерал-майора и участника переговоров с Украиной Александра Зорина, а также министра сельского хозяйства Оксаны Лут.

Санкции также ввели против бывшего главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого и российских книжных издательств «Книжный мир», «Вече», «Центрполиграф», «Яуза» и «Питер».

Кирилл Дмитриев — глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. Он регулярно посещает США и ведет переговоры с администрацией Дональда Трампа о сотрудничестве между странами. Дмитриев также пытался заключить мирное соглашение с Украиной на условиях Кремля.