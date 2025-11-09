USD 1.7000
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку

Украина ввела санкции против высокопоставленных российских чиновников

18:33 141

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против российских чиновников и издательств. Документ опубликован на сайте главы украинского государства.

В частности, Киев ввел новые ограничения в отношении спецпредставителя президента России и главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, замминистра просвещения Александра Бугаева, генерал-майора и участника переговоров с Украиной Александра Зорина, а также министра сельского хозяйства Оксаны Лут.

Санкции также ввели против бывшего главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого и российских книжных издательств «Книжный мир», «Вече», «Центрполиграф», «Яуза» и «Питер».

Кирилл Дмитриев — глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. Он регулярно посещает США и ведет переговоры с администрацией Дональда Трампа о сотрудничестве между странами. Дмитриев также пытался заключить мирное соглашение с Украиной на условиях Кремля.

Байден выступил с манифестом: он убил душу Америки
Байден выступил с манифестом: он убил душу Америки главное на этот час
15:50 2806
Сельджан Махсудова – впервые пятая батутистка планеты
Сельджан Махсудова – впервые пятая батутистка планеты Хорошая заявка к Олимпиаде-2028
17:24 516
Заявка Эрдогана в Баку: не фланг, а сама безопасность!
Заявка Эрдогана в Баку: не фланг, а сама безопасность! наш комментарий; все еще актуально
03:07 6884
После «Челси» «Карабах» принимает «Нефтчи»: все билеты проданы
После «Челси» «Карабах» принимает «Нефтчи»: все билеты проданы Сотое азербайджанское дерби
16:10 1666
На Востоке демократия – это всегда фикция
На Востоке демократия – это всегда фикция наша аналитика
14:03 1971
Унижение вместо власти
Унижение вместо власти о вечном; все еще актуально
02:31 6389
Экс-генсек НАТО об отказе Зеленскому и боязни «спровоцировать Россию»
Экс-генсек НАТО об отказе Зеленскому и боязни «спровоцировать Россию»
15:03 2100
Под прицелом России подстанции украинских АЭС
Под прицелом России подстанции украинских АЭС
14:30 1442
Кульминация битвы за Покровск: Россия, кажется, достигает цели спустя 21 месяц
Кульминация битвы за Покровск: Россия, кажется, достигает цели спустя 21 месяц
12:17 4988
Блестящая операция британской разведки: джихадист надевает костюм с галстуком
Блестящая операция британской разведки: джихадист надевает костюм с галстуком войны спецслужб
01:09 7547
Эрдоган вернулся из Баку восхищенным
Эрдоган вернулся из Баку восхищенным
13:44 4467

