Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку

Нью-Йорк против гвардии Трампа

18:49 810

Нью-Йорк готовится к развертыванию войск Национальной гвардии США в городе, сообщают источники издания Politico.

Губернатор штата Кэти Хокул

По данным издания, в последние недели ведущие фигуры города тайно обсуждали возможные действия президента Дональда Трампа в ответ на победу 34-летнего социалиста Зохрана Мамдани. Губернатор штата Кэти Хокул, обеспокоенная перспективой федерального вмешательства, организовала виртуальную «военную комнату», где провела серию консультаций с представителями правоохранительных органов, чиновниками, бизнесменами и активистами, чтобы предотвратить или смягчить возможное вторжение.

Мамдани 4 ноября выиграл выборы, набрав более 50% голосов. Он пообещал повысить налоги для богатых, а также резко раскритиковал действия Израиля в отношении Палестины. Трамп охарактеризовал победу нового мэра как «потерю части суверенитета США» и пообещал, что с этой ситуацией «разберутся».

После «Челси» «Карабах» при переполненных трибунах обыграл «Нефтчи»
После «Челси» «Карабах» при переполненных трибунах обыграл «Нефтчи» обновлено 20:52
20:52 2879
Алиев пришел с тезисами в академию
Алиев пришел с тезисами в академию главная тема
19:07 1904
На Востоке демократия – это всегда фикция
На Востоке демократия – это всегда фикция наша аналитика; все еще актуально
14:03 2330
Исламиада: сборная Азербайджана по дзюдо завоевала уже 9 медалей
Исламиада: сборная Азербайджана по дзюдо завоевала уже 9 медалей фото, обновлено
21:07 939
Умер человек, который нашел тайну жизни... и проиграл свою жизнь
Умер человек, который нашел тайну жизни... и проиграл свою жизнь судьба гения
18:44 3273
Кульминация битвы за Покровск: Россия, кажется, достигает цели спустя 21 месяц
Кульминация битвы за Покровск: Россия, кажется, достигает цели спустя 21 месяц все еще актуально
12:17 5756
Байден выступил с манифестом: он убил душу Америки
Байден выступил с манифестом: он убил душу Америки главное на этот час
15:50 3859
Сельджан Махсудова – впервые пятая батутистка планеты
Сельджан Махсудова – впервые пятая батутистка планеты Хорошая заявка к Олимпиаде-2028
17:24 851
Заявка Эрдогана в Баку: не фланг, а сама безопасность!
Заявка Эрдогана в Баку: не фланг, а сама безопасность! наш комментарий; все еще актуально
03:07 7174
Унижение вместо власти
Унижение вместо власти о вечном; все еще актуально
02:31 6681
Экс-генсек НАТО об отказе Зеленскому и боязни «спровоцировать Россию»
Экс-генсек НАТО об отказе Зеленскому и боязни «спровоцировать Россию»
15:03 2566

