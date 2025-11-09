Нью-Йорк против гвардии Трампа

По данным издания, в последние недели ведущие фигуры города тайно обсуждали возможные действия президента Дональда Трампа в ответ на победу 34-летнего социалиста Зохрана Мамдани. Губернатор штата Кэти Хокул, обеспокоенная перспективой федерального вмешательства, организовала виртуальную «военную комнату», где провела серию консультаций с представителями правоохранительных органов, чиновниками, бизнесменами и активистами, чтобы предотвратить или смягчить возможное вторжение.

Мамдани 4 ноября выиграл выборы, набрав более 50% голосов. Он пообещал повысить налоги для богатых, а также резко раскритиковал действия Израиля в отношении Палестины. Трамп охарактеризовал победу нового мэра как «потерю части суверенитета США» и пообещал, что с этой ситуацией «разберутся».