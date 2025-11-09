Умер человек, который нашел тайну жизни... и проиграл свою жизнь

6 ноября в одном из хосписов Нью-Йорка на 98-м году жизни скончался лауреат Нобелевской премии Джеймс Уотсон — человек, чье имя навсегда вписано в историю науки. В 1962 году вместе с Фрэнсисом Криком и Морисом Уилкинсом Уотсон получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине за открытие структуры ДНК. Именно благодаря их работе человечество узнало о знаменитой «двойной спирали» — открытии, положившем начало современной генетике, молекулярной биологии и биотехнологии.

На протяжении почти всей жизни Уотсона можно было считать баловнем судьбы. Он поступил в Чикагский университет в пятнадцать лет, в двадцать пять совершил величайшее открытие своей жизни, а в тридцать четыре стал Нобелевским лауреатом. В сорок лет он опубликовал книгу «Двойная спираль», ставшую одной из самых известных научно-популярных работ XX века. Джеймс Уотсон преподавал в Гарвардском университете, затем возглавил лабораторию Cold Spring Harbor в Нью-Йорке, где руководил исследованиями в области молекулярной биологии и генетики. Позже стал директором международного проекта «Геном человека», определившего направления развития науки XXI века. Однако последние пятнадцать лет жизни Уотсона прошли под знаком одиночества, превратившись в череду нескончаемых скандалов. Прямолинейность Уотсона и пренебрежение нормами политкорректности обернулись против него же. В результате ученого, некогда считавшегося живым символом прогресса, лишили всех должностей, званий и общественного признания. Уотсон часто вспоминал, как в день, когда они с Криком расшифровали структуру ДНК, его коллега произнес: «Мы нашли тайну жизни». До 1950-х годов никто не предполагал, что нуклеиновые кислоты играют решающую роль в передаче наследственной информации — считалось, что это функция белков. И лишь в начале 1950-х годов американец Лайнус Полинг и британские исследователи Уотсон, Крик, Морис Уилкинс и Розалинд Франклин независимо пришли к выводу о центральной роли ДНК. Решающим аргументом стали рентгеновские снимки молекулы, сделанные Франклин, однако ее имя так и не вошло в список лауреатов — она умерла в 1958 году, за четыре года до присуждения Нобелевской премии.

В книге «Двойная спираль» Уотсон позволил себе пренебрежительные высказывания о Франклин, с иронией описывая ее работу. Позднее научное сообщество признало, что именно исследования Розалинд Франклин стали ключом к открытию. Однако тон книги Уотсона, полный сарказма и высокомерия, предвосхитил судьбу самого автора — человек, позволивший себе презрительные суждения о своих коллегах, сам стал жертвой издевок и злословия. Первый громкий скандал разразился в 2007 году, когда в интервью Sunday Times 79-летний Уотсон заявил, что «у Африки нет будущего», добавив, что тесты якобы подтверждают различия в интеллекте между европейской и негроидной расами. Слова ученого вызвали бурю возмущения: Уотсона немедленно отстранили от всех административных должностей, а Cold Spring Harbor Lab публично осудила его. Он принес извинения, однако в 2019 году вновь повторил подобные высказывания в интервью телеканалу PBS, после чего лаборатория лишила его всех оставшихся званий, заявив, что слова Уотсона «не имеют научной основы».