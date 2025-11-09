Израиль категоричен: Турции в Газе не будет

Израиль выступает против включения турецких военнослужащих в состав формируемых международных сил по стабилизации в секторе Газа. Об этом заявила официальный представитель правительства Шош Бедросян.

«Ни в настоящем, ни в прошлом, ни в перспективе турецких войск в составе международных сил по стабилизации (в палестинском анклаве) не будет», – сказала она.

29 сентября Белый дом представил «всеобъемлющий план» президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в Газе. Документ включает 20 пунктов, среди которых предусмотрены временное внешнее управление анклавом и развертывание международных сил по стабилизации. 9 октября стороны конфликта подписали соглашение о реализации первого этапа плана, а 10 октября вступило в силу соглашение о прекращении огня.