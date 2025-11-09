USD 1.7000
EUR 1.9612
RUB 2.0928
Подписаться на уведомления
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Новость дня
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку

В Афганистане зазвучал «Голос женщины»

19:16 846

Первая радиостанция в Герате, полностью ориентированная на женскую аудиторию и укомплектованная исключительно женщинами, начала работу в административном центре одноименной западной афганской провинции. Об этом сообщает портал Tolo News.

«В Герате начала работу радиостанция Nawaye Zan («Голос женщины»), ориентированная исключительно на женскую аудиторию. В студии работают более десяти журналисток, создавая и транслируя разнообразный контент, посвященный проблемам женщин», – говорится в сообщении.

Директор новой радиостанции Шабнам Карими рассказала, что Nawaye Zan создана, чтобы «сделать женский голос громче». По ее словам, журналистки станции будут стремиться освещать как достижения женщин и девочек, так и трудности, с которыми они сталкиваются.

«Благодаря этой радиостанции и новым программам мы сможем доносить мнения женщин до чиновников и до всего мира», – отметила одна из сотрудниц, Саади Нияр Язданпараст. По ее словам, Nawaye Zan остается единственным СМИ, ориентированным на женщин в западном регионе Афганистана.

Открытие радиостанции в Герате совпало с ужесточением ограничений для женщин. Накануне портал Khaama Press сообщил, что власти запретили женщинам в гератских государственных учреждениях появляться без бурки, включая посещение больниц и медицинских центров, а таксистам – перевозить пассажирок без бурки.

После «Челси» «Карабах» при переполненных трибунах обыграл «Нефтчи»
После «Челси» «Карабах» при переполненных трибунах обыграл «Нефтчи» обновлено 20:52
20:52 2887
Алиев пришел с тезисами в академию
Алиев пришел с тезисами в академию главная тема
19:07 1908
На Востоке демократия – это всегда фикция
На Востоке демократия – это всегда фикция наша аналитика; все еще актуально
14:03 2333
Исламиада: сборная Азербайджана по дзюдо завоевала уже 9 медалей
Исламиада: сборная Азербайджана по дзюдо завоевала уже 9 медалей фото, обновлено
21:07 943
Умер человек, который нашел тайну жизни... и проиграл свою жизнь
Умер человек, который нашел тайну жизни... и проиграл свою жизнь судьба гения
18:44 3280
Кульминация битвы за Покровск: Россия, кажется, достигает цели спустя 21 месяц
Кульминация битвы за Покровск: Россия, кажется, достигает цели спустя 21 месяц все еще актуально
12:17 5758
Байден выступил с манифестом: он убил душу Америки
Байден выступил с манифестом: он убил душу Америки главное на этот час
15:50 3863
Сельджан Махсудова – впервые пятая батутистка планеты
Сельджан Махсудова – впервые пятая батутистка планеты Хорошая заявка к Олимпиаде-2028
17:24 851
Заявка Эрдогана в Баку: не фланг, а сама безопасность!
Заявка Эрдогана в Баку: не фланг, а сама безопасность! наш комментарий; все еще актуально
03:07 7174
Унижение вместо власти
Унижение вместо власти о вечном; все еще актуально
02:31 6682
Экс-генсек НАТО об отказе Зеленскому и боязни «спровоцировать Россию»
Экс-генсек НАТО об отказе Зеленскому и боязни «спровоцировать Россию»
15:03 2567

ЭТО ВАЖНО

После «Челси» «Карабах» при переполненных трибунах обыграл «Нефтчи»
После «Челси» «Карабах» при переполненных трибунах обыграл «Нефтчи» обновлено 20:52
20:52 2887
Алиев пришел с тезисами в академию
Алиев пришел с тезисами в академию главная тема
19:07 1908
На Востоке демократия – это всегда фикция
На Востоке демократия – это всегда фикция наша аналитика; все еще актуально
14:03 2333
Исламиада: сборная Азербайджана по дзюдо завоевала уже 9 медалей
Исламиада: сборная Азербайджана по дзюдо завоевала уже 9 медалей фото, обновлено
21:07 943
Умер человек, который нашел тайну жизни... и проиграл свою жизнь
Умер человек, который нашел тайну жизни... и проиграл свою жизнь судьба гения
18:44 3280
Кульминация битвы за Покровск: Россия, кажется, достигает цели спустя 21 месяц
Кульминация битвы за Покровск: Россия, кажется, достигает цели спустя 21 месяц все еще актуально
12:17 5758
Байден выступил с манифестом: он убил душу Америки
Байден выступил с манифестом: он убил душу Америки главное на этот час
15:50 3863
Сельджан Махсудова – впервые пятая батутистка планеты
Сельджан Махсудова – впервые пятая батутистка планеты Хорошая заявка к Олимпиаде-2028
17:24 851
Заявка Эрдогана в Баку: не фланг, а сама безопасность!
Заявка Эрдогана в Баку: не фланг, а сама безопасность! наш комментарий; все еще актуально
03:07 7174
Унижение вместо власти
Унижение вместо власти о вечном; все еще актуально
02:31 6682
Экс-генсек НАТО об отказе Зеленскому и боязни «спровоцировать Россию»
Экс-генсек НАТО об отказе Зеленскому и боязни «спровоцировать Россию»
15:03 2567
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться