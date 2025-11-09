В Афганистане зазвучал «Голос женщины»

Первая радиостанция в Герате, полностью ориентированная на женскую аудиторию и укомплектованная исключительно женщинами, начала работу в административном центре одноименной западной афганской провинции. Об этом сообщает портал Tolo News.

«В Герате начала работу радиостанция Nawaye Zan («Голос женщины»), ориентированная исключительно на женскую аудиторию. В студии работают более десяти журналисток, создавая и транслируя разнообразный контент, посвященный проблемам женщин», – говорится в сообщении.

Директор новой радиостанции Шабнам Карими рассказала, что Nawaye Zan создана, чтобы «сделать женский голос громче». По ее словам, журналистки станции будут стремиться освещать как достижения женщин и девочек, так и трудности, с которыми они сталкиваются.

«Благодаря этой радиостанции и новым программам мы сможем доносить мнения женщин до чиновников и до всего мира», – отметила одна из сотрудниц, Саади Нияр Язданпараст. По ее словам, Nawaye Zan остается единственным СМИ, ориентированным на женщин в западном регионе Афганистана.

Открытие радиостанции в Герате совпало с ужесточением ограничений для женщин. Накануне портал Khaama Press сообщил, что власти запретили женщинам в гератских государственных учреждениях появляться без бурки, включая посещение больниц и медицинских центров, а таксистам – перевозить пассажирок без бурки.