На заседании Президиума Национальной академии наук, посвященном 80-летию главной научной кузницы Азербайджанской Республики, президент Ильхам Алиев выступил с программной речью, в которой обозначил стратегическое видение развития азербайджанской науки в ближайшие годы. Глава государства поставил перед академическим сообществом страны конкретную задачу — превратить науку в двигатель экономического и технологического роста. Президент подчеркнул, что от качества подготовки молодых ученых, их участия в международных проектах и взаимодействия с бизнесом зависит устойчивое развитие страны. Научные институты должны стать активным участником технологической модернизации и диверсификации экономики, которая постепенно выходит за пределы углеводородного сектора. Глава государства отметил, что переход Азербайджана к постуглеводородной модели требует от научного сообщества значительно большей ответственности и практической вовлеченности. Азербайджанская наука должна не только использовать зарубежные достижения, но и развивать собственные технологии, формируя современную национальную школу, способную внести свой вклад в мировой научный прогресс. Президент напомнил, что Академия наук уже обладала статусом технологического лидера в советский период и должна вернуть себе эту роль. Недавние кадровые изменения в руководстве академии направлены, по словам главы государства, на повышение эффективности и открытость системы управления научной деятельностью.

Вначале были технологии Ильхам Алиев напомнил, что фундамент азербайджанской науки был заложен выдающимися учеными XX века. Чтобы понять, насколько весом был вклад азербайджанской науки в мировое технологическое развитие, достаточно обратиться к научным биографиям президентов Академии наук Азербайджанской ССР. Юсиф Мамедалиев, дважды занимавший пост президента АН АзССР (1947–1950; 1958–1961), вошел в историю как изобретатель зажигательной смеси, известной под названием «коктейль Молотова» — одного из технических решений, повлиявших на характер ближнего боя в годы Второй мировой войны. Позднее под его руководством были проведены передовые исследования в области каталитического синтеза и алкилирования углеводородов. Созданные по результатам этих работ промышленные линии позволили впервые наладить в промышленных масштабах синтез компонентов различных видов авиационного топлива. Этот технологический прорыв заложил основу азербайджанской нефтехимической школы, которая и сегодня остается одним из символов национальной научной мысли. Благодаря Мамедалиеву и его ученикам был сформирован научный фундамент нефтехимии, обеспечивший Азербайджану мировую известность. Развитие физики полупроводников связано с именем другого выдающегося азербайджанского ученого — академика Гасана Абдуллаева, возглавлявшего Академию наук в 1970-е годы. Под его руководством был проведен масштабный комплекс исследований по получению полупроводниковых монокристаллов сложного химического состава для лазеров и первых поколений элементов памяти жестких дисков. Научная группа Абдуллаева открыла новые классы двойных и тройных соединений селена и теллура, разработала диоды с управляемой электрической памятью, а также создала материалы, ставшие прототипами для будущих компонентов персональных компьютеров.

По инициативе Абдуллаева был создан Институт физики, ставший ведущим центром по изучению полупроводниковых материалов. В советский период институт выполнял функции головной организации по координации исследований в области медицинских термоэлектрических устройств и магнитных полупроводников. Многие из разработок азербайджанских ученых получили патенты в странах Европы и США, а азербайджанская школа физики прочно вошла в число признанных научных направлений XX века. Дорожная карта для науки Как подчеркнул глава государства, современные вызовы — от геополитических до технологических — требуют новой модели взаимодействия науки, государства и бизнеса. И если в советское время наука работала по принципу государственного заказа, то сегодня ключевую роль играют корпоративные и частно-государственные партнерства. Этот подход уже успешно реализуется, например, в сотрудничестве госкомпании SOCAR с университетами и исследовательскими центрами страны. Президент подчеркнул, что научный потенциал является фундаментом национального суверенитета. Понимание собственных ресурсов и умение управлять ими формирует стратегическое преимущество государства. Приоритетными направлениями взаимодействия академической науки и экономики Ильхам Алиев назвал оборонную промышленность, нефтехимию, геологоразведку редких металлов, цифровизацию и искусственный интеллект.

Искусственный интеллект и цифровизация В марте этого года в Азербайджане была утверждена Национальная стратегия по развитию искусственного интеллекта на 2025–2028 годы. Согласно этому документу, контроль за безопасностью систем ИИ возложен на Государственную службу специальной связи и информационной безопасности, а экономический мониторинг реализуемых мер — на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций. В стране уже действуют первые четыре национальных стандарта, регулирующих использование искусственного интеллекта. Президент отметил, что цифровизация повышает качество и эффективность работы в различных сферах и призвал научное сообщество активнее применять технологии ИИ в исследованиях и промышленности. Оборонная промышленность и кибербезопасность Говоря о национальной безопасности, Ильхам Алиев подчеркнул, что киберпространство становится новой ареной глобальной конкуренции. Меняются формы войн, источники угроз и сама природа безопасности… Касаясь вопросов оборонной промышленности, Алиев призвал азербайджанских ученых активнее взаимодействовать с частными компаниями, которые уже приступили к производству продукции военного назначения в стране. По линии государственного оборонного заказа часть потребностей армии уже сегодня удовлетворяется за счет отечественных производителей. Речь прежде всего идет о стрелковом оружии и колесной военной технике. Одновременно расширяется экспорт азербайджанской продукции военного назначения, которая поставляется в ряд дружественных стран.

Особое внимание, по мнению президента, должно быть уделено применению научных разработок в сфере химической промышленности. Здесь особенно востребованы технологии синтеза взрывчатых веществ, создания новых типов поражающих элементов и термостойких композитных материалов. Эти исследования способны не только повысить эффективность производства вооружений, но и укрепить научно-технический потенциал страны. Беспилотные платформы, как отметил глава государства, уже стерли границы между военной и гражданской инженерией. Интеграция новых типов электродвигателей с традиционными двигателями внутреннего сгорания, использование композитных материалов и автономных систем управления открывают перед Азербайджаном широкие возможности в области прикладной инженерии. Разработка гибридных решений может позволить создавать технику двойного назначения, пригодную как для военной сферы, так и для гражданских отраслей — от энергетики до сельского хозяйства. Таким образом, оборонная промышленность становится не только опорой национальной безопасности, но и мощным стимулом для научно-технического развития страны, вовлекая в орбиту своей деятельности ученых, инженеров и частный сектор. Возобновляемая энергетика Отдельное внимание президент уделил возобновляемым источникам энергии, требующим, по его словам, масштабной научной базы — от систем хранения и перераспределения энергии до переработки и утилизации солнечных панелей.

За последние пять лет в Карабахе и Восточном Зангезуре было построено свыше 30 гидроэлектростанций суммарной мощностью более 300 мегаватт. В Джебраильском районе строятся новые объекты мощностью до 240 мегаватт, а к 2030 году совокупная мощность солнечных, ветровых и гидроэлектростанций страны должна достичь 6 тысяч мегаватт. Проекты Азербайджана включены в предварительный список европейской сети ENTSO-E как часть энергетического коридора «Каспий — Черное море — Европа (Black Sea Energy), что подчеркивает стратегическое значение азербайджанской энергетики для континента. Геологоразведка редкоземельных элементов По поручению президента в Карабахе и Восточном Зангезуре проводится масштабная геологоразведка золота, меди, серебра и полиметаллов. Ильхам Алиев подчеркнул, что Академия наук должна активнее координировать свои исследования с государственными структурами. Развитие этого направления будет отражено в «Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2027–2030 годы» и во «Второй государственной программе Великого возвращения», которые в данный момент находятся в разработке. Вернуться в Армению Одна из задач, поставленных главой государства перед академическим сообществом гуманитарного профиля, заключается в укреплении и расширении социокультурного присутствия Азербайджана в мировом пространстве. Эта тема, находящаяся в поле совместной деятельности Министерства иностранных дел и научных институтов, в последние годы претерпела заметные изменения. Если в 2010-е годы основное внимание было сосредоточено на информировании международного сообщества о проблемах оккупации, фальсификации истории армянскими политиками и формировании позитивного образа Азербайджана за рубежом, то сегодня акценты сместились и одним из ключевых направлений внешней социогуманитарной политики страны становится работа с армянским обществом.