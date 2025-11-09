USD 1.7000
EUR 1.9612
RUB 2.0928
Подписаться на уведомления
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Новость дня
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку

Штайнмайер призвал немцев противостоять экстремистам и России

19:31 523

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал защищать демократию и противостоять правым экстремистам на фоне угроз со стороны России, пишет Deutsche Welle.

«Никогда в истории нашего объединенного государства демократия и свобода не подвергались столь серьезным нападкам», – заявил он во время выступления на мероприятии, посвященном годовщине падения Берлинской стены в воскресенье, 9 ноября. Его речь опубликована на официальном сайте главы государства.

По его словам, Германия находится под угрозой со стороны России, которая «разрушила мирный порядок и от которой мы должны защищаться». «И в настоящее время нам угрожают крайне правые силы, которые атакуют нашу демократию и завоевывают поддержку населения», – указал Штайнмайер.

По мнению президента, правые экстремисты играют на негативных эмоциях людей, соблазняя их «обещанием авторитарного руководства» и идеей о том, что Германия «снова станет великой».

«Просто ждать, пока буря пройдет, и тем временем укрыться в безопасном месте — этого недостаточно. Мы должны действовать. Мы можем действовать!» – призвал он политиков и гражданское общество.

После «Челси» «Карабах» при переполненных трибунах обыграл «Нефтчи»
После «Челси» «Карабах» при переполненных трибунах обыграл «Нефтчи» обновлено 20:52
20:52 2892
Алиев пришел с тезисами в академию
Алиев пришел с тезисами в академию главная тема
19:07 1910
На Востоке демократия – это всегда фикция
На Востоке демократия – это всегда фикция наша аналитика; все еще актуально
14:03 2333
Исламиада: сборная Азербайджана по дзюдо завоевала уже 9 медалей
Исламиада: сборная Азербайджана по дзюдо завоевала уже 9 медалей фото, обновлено
21:07 945
Умер человек, который нашел тайну жизни... и проиграл свою жизнь
Умер человек, который нашел тайну жизни... и проиграл свою жизнь судьба гения
18:44 3285
Кульминация битвы за Покровск: Россия, кажется, достигает цели спустя 21 месяц
Кульминация битвы за Покровск: Россия, кажется, достигает цели спустя 21 месяц все еще актуально
12:17 5759
Байден выступил с манифестом: он убил душу Америки
Байден выступил с манифестом: он убил душу Америки главное на этот час
15:50 3863
Сельджан Махсудова – впервые пятая батутистка планеты
Сельджан Махсудова – впервые пятая батутистка планеты Хорошая заявка к Олимпиаде-2028
17:24 851
Заявка Эрдогана в Баку: не фланг, а сама безопасность!
Заявка Эрдогана в Баку: не фланг, а сама безопасность! наш комментарий; все еще актуально
03:07 7174
Унижение вместо власти
Унижение вместо власти о вечном; все еще актуально
02:31 6684
Экс-генсек НАТО об отказе Зеленскому и боязни «спровоцировать Россию»
Экс-генсек НАТО об отказе Зеленскому и боязни «спровоцировать Россию»
15:03 2568

ЭТО ВАЖНО

После «Челси» «Карабах» при переполненных трибунах обыграл «Нефтчи»
После «Челси» «Карабах» при переполненных трибунах обыграл «Нефтчи» обновлено 20:52
20:52 2892
Алиев пришел с тезисами в академию
Алиев пришел с тезисами в академию главная тема
19:07 1910
На Востоке демократия – это всегда фикция
На Востоке демократия – это всегда фикция наша аналитика; все еще актуально
14:03 2333
Исламиада: сборная Азербайджана по дзюдо завоевала уже 9 медалей
Исламиада: сборная Азербайджана по дзюдо завоевала уже 9 медалей фото, обновлено
21:07 945
Умер человек, который нашел тайну жизни... и проиграл свою жизнь
Умер человек, который нашел тайну жизни... и проиграл свою жизнь судьба гения
18:44 3285
Кульминация битвы за Покровск: Россия, кажется, достигает цели спустя 21 месяц
Кульминация битвы за Покровск: Россия, кажется, достигает цели спустя 21 месяц все еще актуально
12:17 5759
Байден выступил с манифестом: он убил душу Америки
Байден выступил с манифестом: он убил душу Америки главное на этот час
15:50 3863
Сельджан Махсудова – впервые пятая батутистка планеты
Сельджан Махсудова – впервые пятая батутистка планеты Хорошая заявка к Олимпиаде-2028
17:24 851
Заявка Эрдогана в Баку: не фланг, а сама безопасность!
Заявка Эрдогана в Баку: не фланг, а сама безопасность! наш комментарий; все еще актуально
03:07 7174
Унижение вместо власти
Унижение вместо власти о вечном; все еще актуально
02:31 6684
Экс-генсек НАТО об отказе Зеленскому и боязни «спровоцировать Россию»
Экс-генсек НАТО об отказе Зеленскому и боязни «спровоцировать Россию»
15:03 2568
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться