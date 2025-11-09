Штайнмайер призвал немцев противостоять экстремистам и России

«Никогда в истории нашего объединенного государства демократия и свобода не подвергались столь серьезным нападкам», – заявил он во время выступления на мероприятии, посвященном годовщине падения Берлинской стены в воскресенье, 9 ноября. Его речь опубликована на официальном сайте главы государства.

По его словам, Германия находится под угрозой со стороны России, которая «разрушила мирный порядок и от которой мы должны защищаться». «И в настоящее время нам угрожают крайне правые силы, которые атакуют нашу демократию и завоевывают поддержку населения», – указал Штайнмайер.

По мнению президента, правые экстремисты играют на негативных эмоциях людей, соблазняя их «обещанием авторитарного руководства» и идеей о том, что Германия «снова станет великой».

«Просто ждать, пока буря пройдет, и тем временем укрыться в безопасном месте — этого недостаточно. Мы должны действовать. Мы можем действовать!» – призвал он политиков и гражданское общество.