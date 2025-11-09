Заблокированные боевики ХАМАС отказались сдаваться

Заблокированные в секторе Газа в Рафахе на занятой Израилем территории боевики ХАМАС не намерены складывать оружие, заявили в движении.

«…Понятия «сдаваться» и «признать себя побежденным» нет в словаре в бригадах «Изз ад-Дин аль-Кассам», - приводит Al Arabiya выдержки из заявления военного крыла ХАМАС.

Телеканал напоминает, что с 10 октября, когда начал действовать режим прекращения огня в Газе, израильские войска в Рафахе дважды подвергались атакам. Израиль возложил ответственность за них на ХАМАС, в движении эти обвинения отвергали.

Ранее на этой неделе Financial Times передавало со ссылкой на источники, что США и ряд других стран оказывают давление на Израиль, призывая его дать возможность уйти из туннелей примерно 150 боевикам ХАМАС, которые оказались в секторе Газа на территориях, занятых израильскими военными. Спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф заявлял, что обсуждал этот вопрос с министром Израиля по стратегическим вопросам Роном Дермером и главой МИД Турции Хаканом Фиданом.