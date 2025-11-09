Мор каспийских тюленей продолжается

USD 1.7000
На побережье казахстанского острова Кулалы в Каспийском море обнаружены туши 71 тюленя, причины гибели животных пока неизвестны, сообщают местные СМИ.

После этого специалисты отдела лабораторно-аналитического контроля департамента экологии Мангистауской области Казахстана совместно с сотрудниками управления рыбинспекции обследовали побережье острова. В ходе мониторинга были отобраны пробы воды для лабораторных исследований.

Результаты анализов помогут установить возможные причины гибели тюленей и оценить состояние морской экосистемы в данном районе.

Ранее на побережье Каспийского моря в Тупкараганском районе Мангистауской области были обнаружены 112 мертвых каспийских тюленей.

