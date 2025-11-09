USD 1.7000
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Ближайший друг Трампа станет спецпосланником в Беларуси

19:50 506

Президент США Дональд Трамп решил выдвинуть Джона Коула на должность специального посланника в Беларуси.

«Рад сообщить, что Джон Коул, эсквайр, известный как один из поистине великих адвокатов нашей страны, среди побед которого первое крупное дело, связанное с табачной продукцией, выдвинут на должность специального посланника США в Беларуси», - написал Трамп в воскресенье в соцсети Truth Social.

«Он уже успешно добился освобождения 100 заложников и намерен добиться освобождения еще 50. Заранее хотел бы поблагодарить уважаемого президента Беларуси Александра Лукашенко за то, что он рассмотрел возможность освобождения этих людей», - добавил президент США.

Коул является представителем президента США, а также доверенным лицом, ближайшим другом Трампа и его личным адвокатом. 11 сентября этого года Коул встречался с Лукашенко, после чего стало известно об освобождении 52 заключенных белорусских пенитенциарных учреждений, в том числе 14 иностранцев.

После «Челси» «Карабах» при переполненных трибунах обыграл «Нефтчи»
После «Челси» «Карабах» при переполненных трибунах обыграл «Нефтчи» обновлено 20:52
20:52 2902
Алиев пришел с тезисами в академию
Алиев пришел с тезисами в академию главная тема
19:07 1914
На Востоке демократия – это всегда фикция
На Востоке демократия – это всегда фикция наша аналитика; все еще актуально
14:03 2334
Исламиада: сборная Азербайджана по дзюдо завоевала уже 9 медалей
Исламиада: сборная Азербайджана по дзюдо завоевала уже 9 медалей фото, обновлено
21:07 948
Умер человек, который нашел тайну жизни... и проиграл свою жизнь
Умер человек, который нашел тайну жизни... и проиграл свою жизнь судьба гения
18:44 3289
Кульминация битвы за Покровск: Россия, кажется, достигает цели спустя 21 месяц
Кульминация битвы за Покровск: Россия, кажется, достигает цели спустя 21 месяц все еще актуально
12:17 5761
Байден выступил с манифестом: он убил душу Америки
Байден выступил с манифестом: он убил душу Америки главное на этот час
15:50 3866
Сельджан Махсудова – впервые пятая батутистка планеты
Сельджан Махсудова – впервые пятая батутистка планеты Хорошая заявка к Олимпиаде-2028
17:24 852
Заявка Эрдогана в Баку: не фланг, а сама безопасность!
Заявка Эрдогана в Баку: не фланг, а сама безопасность! наш комментарий; все еще актуально
03:07 7175
Унижение вместо власти
Унижение вместо власти о вечном; все еще актуально
02:31 6684
Экс-генсек НАТО об отказе Зеленскому и боязни «спровоцировать Россию»
Экс-генсек НАТО об отказе Зеленскому и боязни «спровоцировать Россию»
15:03 2571

