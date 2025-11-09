Ближайший друг Трампа станет спецпосланником в Беларуси

«Рад сообщить, что Джон Коул, эсквайр, известный как один из поистине великих адвокатов нашей страны, среди побед которого первое крупное дело, связанное с табачной продукцией, выдвинут на должность специального посланника США в Беларуси», - написал Трамп в воскресенье в соцсети Truth Social.

«Он уже успешно добился освобождения 100 заложников и намерен добиться освобождения еще 50. Заранее хотел бы поблагодарить уважаемого президента Беларуси Александра Лукашенко за то, что он рассмотрел возможность освобождения этих людей», - добавил президент США.

Коул является представителем президента США, а также доверенным лицом, ближайшим другом Трампа и его личным адвокатом. 11 сентября этого года Коул встречался с Лукашенко, после чего стало известно об освобождении 52 заключенных белорусских пенитенциарных учреждений, в том числе 14 иностранцев.