Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку

Би-би-си извинится за фальсификацию речи Трампа

Председатель совета управляющих британской Би-би-си Самир Шан намерен принести извинения за фальсификацию речи президента США Дональда Трампа 6 января 2021 года перед штурмом Капитолия его сторонниками. Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники.

По ее данным, заявление Шана может быть опубликовано уже 10 ноября и станет ответом на запрос межпарламентского комитета по культуре, СМИ и спорту, который на этой неделе потребовал от корпорации «ответить на серьезные вопросы».

Как сообщила 3 ноября газета The Daily Telegraph, в передаче Panorama, вышедшей в эфир в октябре 2024 года перед президентскими выборами в США, выступление Трампа было смонтировано так, что создавалось впечатление, будто он призывает захватить Конгресс. «Мы пойдем к Капитолию, и я буду с вами, и мы будем сражаться. Мы будем сражаться не на шутку, потому что, если вы не будете сражаться изо всех сил, у вас больше не будет страны», – звучит в ролике программы Би-би-си.

На самом деле первая часть этой фразы относится к 15-й минуте речи и звучала так: «Мы пойдем к Капитолию, и мы поддержим наших смелых сенаторов и конгрессменов… Я знаю, что все, кто находится здесь, скоро пойдут к зданию Капитолия, чтобы мирно и патриотично сделать так, чтобы их голос был услышан». Вторая часть – о необходимости «сражаться не на шутку» – была произнесена Трампом спустя 54 минуты.

В ответ пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт обвинила Би-би-си в распространении дезинформации.

