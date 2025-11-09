Исламиада: сборная Азербайджана по дзюдо завоевала уже 9 медалей

Ушанги Кокаури в весовой категории свыше 100 кг завоевал бронзовую медаль.

На старте он уступил сопернику из Узбекистана, но затем победил дзюдоистов из Турции и Египта и стал медалистом Исламиады. Итак, в индивидуальных соревнованиях Исламиады сборная Азербайджана по дзюдо завоевала 2 золота, 2 серебра и 5 бронзовых медалей. Завтра состоится смешанный командный турнир. Азербайджан в четвертьфинале встретится с Саудовской Аравией. *** 20:01 Сегодня на Играх Исламской солидарности в Саудовской Аравии очередные медали в копилку сборной Азербайджана принесли дзюдоисты. В весовой категории до 70 кг у женщин золото завоевала Судаба Агаева (70 кг). Она победила соперниц из Саудовской Аравии, Камеруна и Узбекистана.

Здесь же Айтадж Гардашханлы стала бронзовым призером. Она одолела иранку, уступила узбечке, а в схватке за бронзу была сильнее аравийки. В категории до 90 кг у мужчин Эльджан Гаджиев довольствовался лишь бронзой. Он проиграл в первой же схватке сопернику из Казахстана, а затем зацепился за медаль, победив марокканца и киргиза. Разочаровал олимпийский чемпион Зелим Коцоев. Он победил соперников из Ливана и Бахрейна и вышел в финал, где встретился с египтянином Омаром Эльрамли. 21-летний дзюдоист, не добивавшийся каких-либо серьезных успехов за пределами Африки, смог поймать Коцоева на удушающий прием. Схватка завершилась досрочно.