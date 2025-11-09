Исламиада: сборная Азербайджана по дзюдо завоевала уже 9 медалей

Ушанги Кокаури в весовой категории свыше 100 кг завоевал бронзовую медаль.
На старте он уступил сопернику из Узбекистана, но затем победил дзюдоистов из Турции и Египта и стал медалистом Исламиады.
Итак, в индивидуальных соревнованиях Исламиады сборная Азербайджана по дзюдо завоевала 2 золота, 2 серебра и 5 бронзовых медалей.
Завтра состоится смешанный командный турнир. Азербайджан в четвертьфинале встретится с Саудовской Аравией.
*** 20:01
Сегодня на Играх Исламской солидарности в Саудовской Аравии очередные медали в копилку сборной Азербайджана принесли дзюдоисты.
В весовой категории до 70 кг у женщин золото завоевала Судаба Агаева (70 кг). Она победила соперниц из Саудовской Аравии, Камеруна и Узбекистана.
Здесь же Айтадж Гардашханлы стала бронзовым призером. Она одолела иранку, уступила узбечке, а в схватке за бронзу была сильнее аравийки.
В категории до 90 кг у мужчин Эльджан Гаджиев довольствовался лишь бронзой. Он проиграл в первой же схватке сопернику из Казахстана, а затем зацепился за медаль, победив марокканца и киргиза.
Разочаровал олимпийский чемпион Зелим Коцоев. Он победил соперников из Ливана и Бахрейна и вышел в финал, где встретился с египтянином Омаром Эльрамли. 21-летний дзюдоист, не добивавшийся каких-либо серьезных успехов за пределами Африки, смог поймать Коцоева на удушающий прием. Схватка завершилась досрочно.
Также сегодня бронзу может завоевать Ушанги Кокаури (свыше 100 кг).
На данный момент сборная Азербайджана по дзюдо завоевала на Исламиаде 2 золота, 2 серебра и 4 бронзы.