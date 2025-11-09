Пожар на турецкой фабрике: шесть погибших и 11 арестованных

Одиннадцать человек арестованы в связи с пожаром на фабрике на северо-западе Турции, в результате которого погибли шесть человек, сообщил министр юстиции страны Йылмаз Тунч.

Шесть человек погибли и один получил ранения в результате пожара на предприятии в турецкой провинции Коджаэли, произошедшего накануне днем, отметил губернатор региона Ильхами Акташ газете Türkiye.

«В связи с пожаром на предприятии в районе Диловасы провинции Коджаэли, в результате которого погибли шесть граждан, прокуратура города Гебзе проводит многостороннее и тщательное судебное расследование. В рамках расследования на данный момент задержаны 11 подозреваемых», – сообщил Тунч в Х.

По его словам, экспертная комиссия, в которую вошли инженер-механик, инженер-электрик, химик и специалист по охране труда, продолжает работу по установлению причин возгорания и лиц, ответственных за трагедию.