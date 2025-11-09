Российские дроны атаковали первую украинскую ТЭЦ на биомассе

Российская армия в ночь на 9 ноября атаковала первую крупную украинскую ТЭЦ на биомассе. Об этом сообщил основатель компании «Клиар Энерджи» Андрей Гриненко.

По его словам, речь идет о ТЭЦ, построенной компанией «Клиар Энерджи» в 2016 году. Этой ночью атаковали три дрона, добавил основатель компании.

«Она стала эталоном для отрасли – первой крупной станцией на биомассе, которая доказала Украине: энергетическая независимость начинается с местных ресурсов», – написал Гриненко в Facebook.

Он подчеркнул, что проект всегда был для него особенным из-за людей, «которые создавали его с верой в сильную, самодостаточную страну».

К счастью, пострадавших нет, однако на опубликованных фото видны повреждения на ТЭЦ, отмечают украинские СМИ.