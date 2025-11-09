USD 1.7000
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Новость дня
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку

Лидер турецкой оппозиции позвонил Ильхаму Алиеву

20:18 1779

Председатель оппозиционной Республиканской народной партии (CHP) Турции Озгюр Озель провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает CNN Turk со ссылкой на заявление партии.

Согласно заявлению, в ходе беседы Озгюр Озель поздравил Азербайджан с пятой годовщиной Победы в Отечественной войне, почтил память шехидов. Озель указал, что две страны связаны историческими узами, отметил, что «в Турции глубоко ощущают как радость, так и печаль Азербайджана». В заявлении партии говорится, что «стороны договорились о дальнейшем укреплении отношений между CHP и Азербайджаном».

Кроме того, Озель поинтересовался положением группы «Дети шехидов Победы», с представителями которой он ранее встречался в Турецкой Республике Северного Кипра. Президент Ильхам Алиев выразил признательность за проявленный интерес, подчеркнув, что эти дети — дети обеих стран.

В заявлении говорится, что президент Ильхам Алиев также выразил удовлетворение вниманием Озгюра Озеля и Республиканской народной партии к Азербайджану.

После «Челси» «Карабах» при переполненных трибунах обыграл «Нефтчи»
После «Челси» «Карабах» при переполненных трибунах обыграл «Нефтчи» обновлено 20:52
20:52 2915
Алиев пришел с тезисами в академию
Алиев пришел с тезисами в академию главная тема
19:07 1922
На Востоке демократия – это всегда фикция
На Востоке демократия – это всегда фикция наша аналитика; все еще актуально
14:03 2335
Исламиада: сборная Азербайджана по дзюдо завоевала уже 9 медалей
Исламиада: сборная Азербайджана по дзюдо завоевала уже 9 медалей фото, обновлено
21:07 955
Умер человек, который нашел тайну жизни... и проиграл свою жизнь
Умер человек, который нашел тайну жизни... и проиграл свою жизнь судьба гения
18:44 3298
Кульминация битвы за Покровск: Россия, кажется, достигает цели спустя 21 месяц
Кульминация битвы за Покровск: Россия, кажется, достигает цели спустя 21 месяц все еще актуально
12:17 5766
Байден выступил с манифестом: он убил душу Америки
Байден выступил с манифестом: он убил душу Америки главное на этот час
15:50 3870
Сельджан Махсудова – впервые пятая батутистка планеты
Сельджан Махсудова – впервые пятая батутистка планеты Хорошая заявка к Олимпиаде-2028
17:24 853
Заявка Эрдогана в Баку: не фланг, а сама безопасность!
Заявка Эрдогана в Баку: не фланг, а сама безопасность! наш комментарий; все еще актуально
03:07 7178
Унижение вместо власти
Унижение вместо власти о вечном; все еще актуально
02:31 6685
Экс-генсек НАТО об отказе Зеленскому и боязни «спровоцировать Россию»
Экс-генсек НАТО об отказе Зеленскому и боязни «спровоцировать Россию»
15:03 2573

ЭТО ВАЖНО

