Лидер турецкой оппозиции позвонил Ильхаму Алиеву

Председатель оппозиционной Республиканской народной партии (CHP) Турции Озгюр Озель провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает CNN Turk со ссылкой на заявление партии.

Согласно заявлению, в ходе беседы Озгюр Озель поздравил Азербайджан с пятой годовщиной Победы в Отечественной войне, почтил память шехидов. Озель указал, что две страны связаны историческими узами, отметил, что «в Турции глубоко ощущают как радость, так и печаль Азербайджана». В заявлении партии говорится, что «стороны договорились о дальнейшем укреплении отношений между CHP и Азербайджаном».

Кроме того, Озель поинтересовался положением группы «Дети шехидов Победы», с представителями которой он ранее встречался в Турецкой Республике Северного Кипра. Президент Ильхам Алиев выразил признательность за проявленный интерес, подчеркнув, что эти дети — дети обеих стран.

В заявлении говорится, что президент Ильхам Алиев также выразил удовлетворение вниманием Озгюра Озеля и Республиканской народной партии к Азербайджану.