Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку

Трамп намерен раздать деньги всем американцам, но с одним исключением

20:31 654

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен выплатить всем американцам, кроме граждан с очень высокими доходами, как минимум по $2 тыс. из средств, полученных за счет введенных им импортных пошлин. Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social.

«Те, кто выступает против пошлин, — дураки! Мы теперь самая богатая и уважаемая страна в мире, с практически нулевой инфляцией и рекордной ценой акций на фондовом рынке. Пенсионные накопления 401 тыс. – самые высокие за всю историю. Мы получаем триллионы долларов и скоро начнем выплачивать наш огромный долг – $37 трлн. Рекордные инвестиции в США, заводы и фабрики растут по всей стране», – написал Трамп.

Он пообещал выплатить дивиденды в размере минимум $2 тысяч на человека каждому, «не считая людей с высоким уровнем дохода».  

После «Челси» «Карабах» при переполненных трибунах обыграл «Нефтчи»
После «Челси» «Карабах» при переполненных трибунах обыграл «Нефтчи» обновлено 20:52
20:52 2921
Алиев пришел с тезисами в академию
Алиев пришел с тезисами в академию главная тема
19:07 1924
На Востоке демократия – это всегда фикция
На Востоке демократия – это всегда фикция наша аналитика; все еще актуально
14:03 2336
Исламиада: сборная Азербайджана по дзюдо завоевала уже 9 медалей
Исламиада: сборная Азербайджана по дзюдо завоевала уже 9 медалей фото, обновлено
21:07 958
Умер человек, который нашел тайну жизни... и проиграл свою жизнь
Умер человек, который нашел тайну жизни... и проиграл свою жизнь судьба гения
18:44 3301
Кульминация битвы за Покровск: Россия, кажется, достигает цели спустя 21 месяц
Кульминация битвы за Покровск: Россия, кажется, достигает цели спустя 21 месяц все еще актуально
12:17 5768
Байден выступил с манифестом: он убил душу Америки
Байден выступил с манифестом: он убил душу Америки главное на этот час
15:50 3872
Сельджан Махсудова – впервые пятая батутистка планеты
Сельджан Махсудова – впервые пятая батутистка планеты Хорошая заявка к Олимпиаде-2028
17:24 854
Заявка Эрдогана в Баку: не фланг, а сама безопасность!
Заявка Эрдогана в Баку: не фланг, а сама безопасность! наш комментарий; все еще актуально
03:07 7178
Унижение вместо власти
Унижение вместо власти о вечном; все еще актуально
02:31 6686
Экс-генсек НАТО об отказе Зеленскому и боязни «спровоцировать Россию»
Экс-генсек НАТО об отказе Зеленскому и боязни «спровоцировать Россию»
15:03 2573

