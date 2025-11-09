Трамп намерен раздать деньги всем американцам, но с одним исключением

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен выплатить всем американцам, кроме граждан с очень высокими доходами, как минимум по $2 тыс. из средств, полученных за счет введенных им импортных пошлин. Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social.

«Те, кто выступает против пошлин, — дураки! Мы теперь самая богатая и уважаемая страна в мире, с практически нулевой инфляцией и рекордной ценой акций на фондовом рынке. Пенсионные накопления 401 тыс. – самые высокие за всю историю. Мы получаем триллионы долларов и скоро начнем выплачивать наш огромный долг – $37 трлн. Рекордные инвестиции в США, заводы и фабрики растут по всей стране», – написал Трамп.

Он пообещал выплатить дивиденды в размере минимум $2 тысяч на человека каждому, «не считая людей с высоким уровнем дохода».