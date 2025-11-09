Спустя 11 лет Израиль получил останки лейтенанта Голдина

Теперь останки должны пройти экспертизу в Институте судебной медицины, после чего их передадут родственникам для захоронения.

ХАМАС передал Израилю через Красный Крест гроб с телом израильского военного Адара Голдина. Его останки удерживались в секторе Газа с 2014 года, сообщает израильское издание Ynet со ссылкой на канцелярию премьер-министра.

Ранее израильские СМИ сообщали, что ХАМАС передал международному Красному Кресту координаты захоронения Адара Голдина. Для помощи в поисках тел заложников, остающихся в Газе, Египет направил в сектор тяжелую технику и группу специалистов.

Лейтенант ЦАХАЛ Адар Голдин погиб в самом конце операции «Нерушимая скала», уже после вступления в силу соглашения о прекращении огня, в результате подрыва террориста-смертника. Ему было 23 года.

По условиям соглашения о прекращении огня ХАМАС должен вернуть Израилю всех заложников, живых и мертвых. На данный момент удалось вернуть всех живых заложников и все тела, кроме четырех. В Газе остаются тела трех мирных жителей Израиля, убитых 7 октября, и тело гражданина Таиланда, погибшего в плену. ХАМАС сообщал о значительных трудностях, связанных с обнаружением останков.