Шатдаун душит экономику США

21:01 261

Рост экономики США в текущем квартале может снизиться наполовину, если частичная приостановка работы правительства страны (шатдаун) продолжится. Об этом заявил министр финансов Скотт Бессент.

«Мы уже видим, как шатдаун сказывается на экономике с самого первого дня, и ситуация продолжает ухудшаться. При президенте (США Дональде) Трампе в последние два квартала экономика демонстрировала фантастические показатели, а теперь, по некоторым оценкам, рост в этом квартале может сократиться вдвое, если шатдаун продолжится», – сказал Бессент в интервью телеканалу ABC News.

Частичная приостановка работы федерального правительства США началась в полночь 1 октября из-за отсутствия финансирования. В Конгрессе, где представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий не смогли согласовать ряд статей расходов, включая здравоохранение, стороны обвиняют друг друга в провоцировании и затягивании шатдауна в политических целях.

Текущая приостановка работы правительства уже стала самой продолжительной в истории страны, превзойдя рекорд 2018–2019 годов, установленный во время первого президентского срока Дональда Трампа. Тогда шатдаун, начавшийся в полночь 22 декабря 2018 года, завершился на 35-й день – 25 января 2019 года.

