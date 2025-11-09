Дефицит воды в Мешхеде угрожает миллионам жителей

USD 1.7000
Уровень воды в водохранилищах, обеспечивающих город Мешхед на северо-востоке Ирана, опустился ниже трех процентов. Об этом сообщает Al-Arabiya.

«Запасы воды в дамбах Мешхеда на данный момент снизились до менее чем трех процентов», – заявил агентству ISNA генеральный директор водной компании второго по численности населения города Хоссейн Эсмаэлиан.

Он добавил, что «текущая ситуация показывает: управление расходом воды уже не может быть просто рекомендацией – это стало необходимостью».

По словам Эсмаэлиана, потребление воды в городе достигло около «8 тыс. литров в секунду, из которых примерно от 1 до 1,5 тыс. литров в секунду поступает из дамб».

«Если люди смогут сократить потребление на 20%, то можно будет справиться с ситуацией без введения нормирования или отключения воды», – отметил он, предупредив, что первыми ограничения могут коснуться самых крупных потребителей.

Мешхед, где проживает около четырех миллионов человек и который считается священным городом Ирана, получает воду из четырех дамб.

Ранее власти Тегерана предупреждали о возможных поэтапных ограничениях водоснабжения в столице на фоне того, что чиновники называют худшей засухой за последние десятилетия. В столице пять крупных дамб, снабжающих город питьевой водой, находятся на «критическом» уровне: одна полностью пуста, а другая заполнена менее чем на восемь процентов, сообщили официальные лица. Водный кризис в Иране является следствием многомесячной засухи по всей стране.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан предупредил, что Тегеран может столкнуться с острым дефицитом воды и потребуется эвакуация жителей, если в ближайшее время не выпадут осадки.

