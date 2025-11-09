«Хезболла» получила миллиард от Ирана

USD 1.7000
Ирану удалось перевести ливанской организации «Хезболла» не менее $1 млрд, несмотря на строгие санкции, введенные в этом году, сообщили высокопоставленные представители Минфина США в интервью FoxNews.

Заместитель министра США по терроризму и финансовой разведке Джон Херли отметил, что, несмотря на непростую экономическую ситуацию в Иране, Тегеран продолжает поддерживать свои прокси на Ближнем Востоке.

«Даже несмотря на все трудности, через которые прошел Иран, и состояние его экономики, они продолжают направлять значительные средства своим доверенным группировкам», – подчеркнул Херли.

При этом он указал, что пока страна «находится в ослабленном состоянии», есть возможность перекрыть каналы финансирования.

«В Ливане наступил переломный момент. Если удастся заставить «Хезболлу» разоружиться, ливанский народ сможет вернуть себе страну... Ключ к этому – устранение иранского влияния и контроля, для чего необходимо прекратить все финансовые потоки, поступающие в «Хезболлу», – добавил замминистра.

