Зять Трампа прибыл в Израиль

Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер прибыл в Израиль для обсуждения с премьер-министром Биньямином Нетаньяху реализации соглашения по сектору Газа, сообщает портал Axios.

«Посланник президента Трампа Джаред Кушнер прибыл в Израиль в воскресенье. Завтра он встретится с Нетаньяху, чтобы обсудить реализацию соглашения по сектору Газа», – написал журналист Axios Барак Равид в соцсети X.

План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, включающий 20 пунктов, предполагает полное исключение как прямого, так и косвенного участия палестинского движения ХАМАС в управлении сектором в будущем. Нетаньяху и другие израильские официальные лица в каждом заявлении подчеркивают решимость страны полностью нейтрализовать группировку как в военном, так и в политическом плане.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. В рамках соглашения ХАМАС освободил 20 заложников, удерживаемых в Газе с 7 октября 2023 года, что позволило освободить всех оставшихся в живых пленников. В ответ Израиль выпустил из тюрем около 2 тыс. палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки.