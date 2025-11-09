USD 1.7000
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку

Зять Трампа прибыл в Израиль

21:45 674

Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер прибыл в Израиль для обсуждения с премьер-министром Биньямином Нетаньяху реализации соглашения по сектору Газа, сообщает портал Axios.

«Посланник президента Трампа Джаред Кушнер прибыл в Израиль в воскресенье. Завтра он встретится с Нетаньяху, чтобы обсудить реализацию соглашения по сектору Газа», – написал журналист Axios Барак Равид в соцсети X.

План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, включающий 20 пунктов, предполагает полное исключение как прямого, так и косвенного участия палестинского движения ХАМАС в управлении сектором в будущем. Нетаньяху и другие израильские официальные лица в каждом заявлении подчеркивают решимость страны полностью нейтрализовать группировку как в военном, так и в политическом плане.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. В рамках соглашения ХАМАС освободил 20 заложников, удерживаемых в Газе с 7 октября 2023 года, что позволило освободить всех оставшихся в живых пленников. В ответ Израиль выпустил из тюрем около 2 тыс. палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки.

Ремонт на трассе Баку – Газах вызвал серьезные заторы
Ремонт на трассе Баку – Газах вызвал серьезные заторы
23:18 548
В Гёйчае состоялся «Фестиваль граната»
В Гёйчае состоялся «Фестиваль граната» правительственная трибуна
22:48 738
Подделка речи Трампа: руководство Би-би-си подало в отставку
Подделка речи Трампа: руководство Би-би-си подало в отставку обновлено 22:31
22:31 2319
После «Челси» «Карабах» при переполненных трибунах обыграл «Нефтчи»
После «Челси» «Карабах» при переполненных трибунах обыграл «Нефтчи» видео, обновлено 20:52
20:52 4633
Алиев пришел с тезисами в академию
Алиев пришел с тезисами в академию главная тема
19:07 3246
На Востоке демократия – это всегда фикция
На Востоке демократия – это всегда фикция наша аналитика; все еще актуально
14:03 2599
Исламиада: сборная Азербайджана по дзюдо завоевала уже 9 медалей
Исламиада: сборная Азербайджана по дзюдо завоевала уже 9 медалей фото, обновлено
21:07 1572
Умер человек, который нашел тайну жизни... и проиграл свою жизнь
Умер человек, который нашел тайну жизни... и проиграл свою жизнь судьба гения
18:44 5223
Кульминация битвы за Покровск: Россия, кажется, достигает цели спустя 21 месяц
Кульминация битвы за Покровск: Россия, кажется, достигает цели спустя 21 месяц все еще актуально
12:17 6252
Байден выступил с манифестом: он убил душу Америки
Байден выступил с манифестом: он убил душу Америки главное на этот час
15:50 4468
Сельджан Махсудова – впервые пятая батутистка планеты
Сельджан Махсудова – впервые пятая батутистка планеты Хорошая заявка к Олимпиаде-2028
17:24 993

