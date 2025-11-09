Обязательная эвакуация: дети и семьи покидают прифронтовые районы Украины

Решение было принято по итогам заседания Координационного штаба по проведению эвакуационных мероприятий и эффективного реагирования на массовое перемещение населения.

В Украине в отдельных населенных пунктах Днепропетровской и Запорожской областей введена обязательная эвакуация детей вместе с родителями или законными представителями, сообщает украинское Министерство развития общин и территорий.

В сообщении министерства не уточняется перечень населенных пунктов, из которых проводится эвакуация. Также утверждена эвакуация подопечных учреждений институционального ухода Запорожской области, расположенных примерно в 50 км от линии боевого соприкосновения, с соблюдением требований безопасности, медицинских показаний и надлежащего сопровождения.

Согласно данным ведомства, с 1 июня 2025 года с прифронтовых территорий Украины в более безопасные регионы эвакуированы почти 124 тыс. человек, в том числе более 14,5 тыс. детей и свыше 4 тыс. людей с ограниченной мобильностью.

В настоящее время в Украине работают 20 транзитных центров. Наибольшее количество – восемь – расположено в Днепропетровской области, в том числе в городах Павлоград, Днепр и селах Степное и Волосское. В Сумской области функционируют пять центров, в Харьковской – два, на Волыни – три, в Николаеве и Запорожье – по одному.