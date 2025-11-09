USD 1.7000
EUR 1.9612
RUB 2.0928
Подписаться на уведомления
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Новость дня
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку

Обязательная эвакуация: дети и семьи покидают прифронтовые районы Украины

22:14 1093

В Украине в отдельных населенных пунктах Днепропетровской и Запорожской областей введена обязательная эвакуация детей вместе с родителями или законными представителями, сообщает украинское Министерство развития общин и территорий.

Решение было принято по итогам заседания Координационного штаба по проведению эвакуационных мероприятий и эффективного реагирования на массовое перемещение населения.

В сообщении министерства не уточняется перечень населенных пунктов, из которых проводится эвакуация. Также утверждена эвакуация подопечных учреждений институционального ухода Запорожской области, расположенных примерно в 50 км от линии боевого соприкосновения, с соблюдением требований безопасности, медицинских показаний и надлежащего сопровождения.

Согласно данным ведомства, с 1 июня 2025 года с прифронтовых территорий Украины в более безопасные регионы эвакуированы почти 124 тыс. человек, в том числе более 14,5 тыс. детей и свыше 4 тыс. людей с ограниченной мобильностью.

В настоящее время в Украине работают 20 транзитных центров. Наибольшее количество – восемь – расположено в Днепропетровской области, в том числе в городах Павлоград, Днепр и селах Степное и Волосское. В Сумской области функционируют пять центров, в Харьковской – два, на Волыни – три, в Николаеве и Запорожье – по одному.

Ремонт на трассе Баку – Газах вызвал серьезные заторы
Ремонт на трассе Баку – Газах вызвал серьезные заторы
23:18 548
В Гёйчае состоялся «Фестиваль граната»
В Гёйчае состоялся «Фестиваль граната» правительственная трибуна
22:48 738
Подделка речи Трампа: руководство Би-би-си подало в отставку
Подделка речи Трампа: руководство Би-би-си подало в отставку обновлено 22:31
22:31 2319
После «Челси» «Карабах» при переполненных трибунах обыграл «Нефтчи»
После «Челси» «Карабах» при переполненных трибунах обыграл «Нефтчи» видео, обновлено 20:52
20:52 4633
Алиев пришел с тезисами в академию
Алиев пришел с тезисами в академию главная тема
19:07 3246
На Востоке демократия – это всегда фикция
На Востоке демократия – это всегда фикция наша аналитика; все еще актуально
14:03 2599
Исламиада: сборная Азербайджана по дзюдо завоевала уже 9 медалей
Исламиада: сборная Азербайджана по дзюдо завоевала уже 9 медалей фото, обновлено
21:07 1572
Умер человек, который нашел тайну жизни... и проиграл свою жизнь
Умер человек, который нашел тайну жизни... и проиграл свою жизнь судьба гения
18:44 5223
Кульминация битвы за Покровск: Россия, кажется, достигает цели спустя 21 месяц
Кульминация битвы за Покровск: Россия, кажется, достигает цели спустя 21 месяц все еще актуально
12:17 6252
Байден выступил с манифестом: он убил душу Америки
Байден выступил с манифестом: он убил душу Америки главное на этот час
15:50 4468
Сельджан Махсудова – впервые пятая батутистка планеты
Сельджан Махсудова – впервые пятая батутистка планеты Хорошая заявка к Олимпиаде-2028
17:24 993

ЭТО ВАЖНО

Ремонт на трассе Баку – Газах вызвал серьезные заторы
Ремонт на трассе Баку – Газах вызвал серьезные заторы
23:18 548
В Гёйчае состоялся «Фестиваль граната»
В Гёйчае состоялся «Фестиваль граната» правительственная трибуна
22:48 738
Подделка речи Трампа: руководство Би-би-си подало в отставку
Подделка речи Трампа: руководство Би-би-си подало в отставку обновлено 22:31
22:31 2319
После «Челси» «Карабах» при переполненных трибунах обыграл «Нефтчи»
После «Челси» «Карабах» при переполненных трибунах обыграл «Нефтчи» видео, обновлено 20:52
20:52 4633
Алиев пришел с тезисами в академию
Алиев пришел с тезисами в академию главная тема
19:07 3246
На Востоке демократия – это всегда фикция
На Востоке демократия – это всегда фикция наша аналитика; все еще актуально
14:03 2599
Исламиада: сборная Азербайджана по дзюдо завоевала уже 9 медалей
Исламиада: сборная Азербайджана по дзюдо завоевала уже 9 медалей фото, обновлено
21:07 1572
Умер человек, который нашел тайну жизни... и проиграл свою жизнь
Умер человек, который нашел тайну жизни... и проиграл свою жизнь судьба гения
18:44 5223
Кульминация битвы за Покровск: Россия, кажется, достигает цели спустя 21 месяц
Кульминация битвы за Покровск: Россия, кажется, достигает цели спустя 21 месяц все еще актуально
12:17 6252
Байден выступил с манифестом: он убил душу Америки
Байден выступил с манифестом: он убил душу Америки главное на этот час
15:50 4468
Сельджан Махсудова – впервые пятая батутистка планеты
Сельджан Махсудова – впервые пятая батутистка планеты Хорошая заявка к Олимпиаде-2028
17:24 993
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться