Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку

У Азербайджана 17 медалей на Исламиаде: 6 из них завоевали тяжелоатлеты

22:32 387

По итогам сегодняшнего дня на Играх Исламской солидарности в Эр-Рияде у сборной Азербайджана 17 медалей - 2 золота, 3 серебра и 12 бронзовых наград.

Мы занимаем в медальной таблице 6-е место, но борьба за место в тройке еще впереди. Напомним, на прошлых Играх Азербайджан занял 4-ю позицию.

В воскресенье, помимо дзюдоистов, медали в копилку нашей национальной команды принес тяжелоатлет Иса Рустамов (71 кг) и женская команда по плаванию.

Иса Рустамов завоевал две бронзы и серебро. В рывке Иса поднял 147 кг и занял 3-е место. В толчке его результат был равен 177 кг. Это принесло ему серебро. В сумме двух упражнений с 324 кг Рустамов также стал бронзовым призером.

В плавании бронза у женской команды в эстафете 4х200 вольным стилем.

Также сегодня в соревнованиях по боксу в полуфиналах проиграли Фатима Мехдиева (65 кг) и Сархан Алиев (70 кг). Они стали бронзовыми призерами, но их медали в общекомандной таблице будут учтены после финальных боев. Сегодня в финал боксерского турнира вышли Саидджамшид Джафаров (80 кг), Айнур Микаилова (57 кг) и Магомедали Гасымзаде (60 кг).

Гарантирована бронза и в женских командных соревнованиях по настольному теннису, где сборная Азербайджана вышла в полуфинал. Там наши теннисистки сыграют с Египтом.

Ремонт на трассе Баку – Газах вызвал серьезные заторы
Ремонт на трассе Баку – Газах вызвал серьезные заторы
23:18 550
В Гёйчае состоялся «Фестиваль граната»
В Гёйчае состоялся «Фестиваль граната» правительственная трибуна
22:48 739
Подделка речи Трампа: руководство Би-би-си подало в отставку
Подделка речи Трампа: руководство Би-би-си подало в отставку обновлено 22:31
22:31 2322
После «Челси» «Карабах» при переполненных трибунах обыграл «Нефтчи»
После «Челси» «Карабах» при переполненных трибунах обыграл «Нефтчи» видео, обновлено 20:52
20:52 4634
Алиев пришел с тезисами в академию
Алиев пришел с тезисами в академию главная тема
19:07 3248
На Востоке демократия – это всегда фикция
На Востоке демократия – это всегда фикция наша аналитика; все еще актуально
14:03 2599
Исламиада: сборная Азербайджана по дзюдо завоевала уже 9 медалей
Исламиада: сборная Азербайджана по дзюдо завоевала уже 9 медалей фото, обновлено
21:07 1573
Умер человек, который нашел тайну жизни... и проиграл свою жизнь
Умер человек, который нашел тайну жизни... и проиграл свою жизнь судьба гения
18:44 5224
Кульминация битвы за Покровск: Россия, кажется, достигает цели спустя 21 месяц
Кульминация битвы за Покровск: Россия, кажется, достигает цели спустя 21 месяц все еще актуально
12:17 6252
Байден выступил с манифестом: он убил душу Америки
Байден выступил с манифестом: он убил душу Америки главное на этот час
15:50 4469
Сельджан Махсудова – впервые пятая батутистка планеты
Сельджан Махсудова – впервые пятая батутистка планеты Хорошая заявка к Олимпиаде-2028
17:24 993

