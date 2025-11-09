У Азербайджана 17 медалей на Исламиаде: 6 из них завоевали тяжелоатлеты

Мы занимаем в медальной таблице 6-е место, но борьба за место в тройке еще впереди. Напомним, на прошлых Играх Азербайджан занял 4-ю позицию.

По итогам сегодняшнего дня на Играх Исламской солидарности в Эр-Рияде у сборной Азербайджана 17 медалей - 2 золота, 3 серебра и 12 бронзовых наград.

Иса Рустамов завоевал две бронзы и серебро. В рывке Иса поднял 147 кг и занял 3-е место. В толчке его результат был равен 177 кг. Это принесло ему серебро. В сумме двух упражнений с 324 кг Рустамов также стал бронзовым призером.

В воскресенье, помимо дзюдоистов , медали в копилку нашей национальной команды принес тяжелоатлет Иса Рустамов (71 кг) и женская команда по плаванию.

В плавании бронза у женской команды в эстафете 4х200 вольным стилем.

Также сегодня в соревнованиях по боксу в полуфиналах проиграли Фатима Мехдиева (65 кг) и Сархан Алиев (70 кг). Они стали бронзовыми призерами, но их медали в общекомандной таблице будут учтены после финальных боев. Сегодня в финал боксерского турнира вышли Саидджамшид Джафаров (80 кг), Айнур Микаилова (57 кг) и Магомедали Гасымзаде (60 кг).

Гарантирована бронза и в женских командных соревнованиях по настольному теннису, где сборная Азербайджана вышла в полуфинал. Там наши теннисистки сыграют с Египтом.