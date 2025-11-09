В Гёйчае состоялся «Фестиваль граната»

8–9 ноября в городе Гёйчае прошел традиционный «Фестиваль граната», организованный Исполнительной властью Гёйчайского района при поддержке Государственного агентства по туризму Азербайджана и Агентства по развитию малого и среднего бизнеса.

Главная цель фестиваля — сохранение и популяризация гранатоводческих традиций региона, превращение их в полноценный туристический продукт, а также создание новых возможностей для продвижения и реализации продукции местных производителей.

На мероприятии, где было представлено свыше 65 стендов, гости смогли познакомиться с продукцией предприятий по переработке граната, открыть для себя множество сортов, выращиваемых местными фермерами, а также увидеть изделия ручной работы, вдохновленные образом данного плода. Программа включала дегустации, ярмарку, мастер-классы, выставку рисунков, тематические конкурсы и выступления фольклорных коллективов, благодаря чему атмосфера праздника отличалась особым колоритом и гостеприимством.