В Гёйчае состоялся «Фестиваль граната»

правительственная трибуна
Отдел информации
22:48 740

8–9 ноября в городе Гёйчае прошел традиционный «Фестиваль граната», организованный Исполнительной властью Гёйчайского района при поддержке Государственного агентства по туризму Азербайджана и Агентства по развитию малого и среднего бизнеса.

Главная цель фестиваля — сохранение и популяризация гранатоводческих традиций региона, превращение их в полноценный туристический продукт, а также создание новых возможностей для продвижения и реализации продукции местных производителей.

На мероприятии, где было представлено свыше 65 стендов, гости смогли познакомиться с продукцией предприятий по переработке граната, открыть для себя множество сортов, выращиваемых местными фермерами, а также увидеть изделия ручной работы, вдохновленные образом данного плода. Программа включала дегустации, ярмарку, мастер-классы, выставку рисунков, тематические конкурсы и выступления фольклорных коллективов, благодаря чему атмосфера праздника отличалась особым колоритом и гостеприимством.

Фестиваль завершился яркой концертной программой, объединившей жителей и гостей региона.

Отметим, что организация тематических фестивалей в регионах и развитие их в качестве туристических продуктов — одно из приоритетных направлений деятельности Государственного агентства по туризму Азербайджана.

Проводимый с 2006 года «Фестиваль граната» уже стал неотъемлемой частью аграрной культуры и сельскохозяйственного наследия страны, внося значительный вклад в развитие агротуризма. Гёйчай известен своими уникальными сортами граната, среди которых — «гюлейша», «вяляс», «ширин», «шихбаба», «шелли мелеси», «гырмызыгабыг», «бала мюрсал», «шахназ», «агширин» и другие, отличающиеся вкусовыми характеристиками и высоким качеством. Гёйчайские гранаты и продукты, изготовленные на их основе, занимают особое место в экспортном потенциале Азербайджана и уже давно пользуются спросом на зарубежных рынках.

