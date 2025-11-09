Ночная ссора закончилась гибелью молодого азербайджанца

Молодой азербайджанец погиб от ножевых ранений в российском городе Шарыпово, сообщили российские телеграм-каналы.

Согласно информации, в ночь на 4 ноября в одном из кафе произошел конфликт, в результате которого 17-летний Исмаил Фаталиев получил смертельное ножевое ранение. Полиция задержала 35-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве, он заключен под стражу, сообщили в Следственном управлении СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Покойный будет похоронен в Джалилабадском районе, где проживают его родственники.