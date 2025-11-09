Ремонт на трассе Баку – Газах вызвал серьезные заторы

Водители, направлявшиеся в сторону Газахского района, в воскресенье столкнулись с крупными пробками. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По их словам, в праздничные дни многие отправились в районы, а из-за перекрытия участка дороги Баку – Газах автомобилисты были вынуждены часами простаивать в пути. При этом утверждается, что каких-либо предупреждений о возможном перекрытии трассы не поступало.

Как сообщил haqqin.az руководитель пресс-службы Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли, на участке автотрассы Баку – Алят – Газах – государственная граница с Грузией (с 15-го по 117-й километр) уже некоторое время проводятся ремонтные работы. В связи с этим движение транспорта временно и поэтапно перенаправляется. Наджафли уточнил, что временные изменения в организации движения будут действовать до завершения ремонтных работ.

На участке, где идет строительство, транспорт движется в обоих направлениях по встречной полосе, добавили в агентстве.