USD 1.7000
EUR 1.9612
RUB 2.0928
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Новость дня
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку

ХАМАС сообщил о готовности к отводу сил

23:44 77

Палестинское движение ХАМАС уведомило посредников о готовности вывести своих людей из районов сектора Газа, находящихся под контролем израильской армии. Об этом телеканалу Al Jazeera сообщил представитель организации Исмаил Радван.

«Мы уведомили посредников о готовности вывести бойцов из желтой зоны», – заявил Радван, говоря о «желтой линии» разграничения, на которую отошли израильские военные в соответствии с положениями соглашения о прекращении огня.

Он также указал, что движение «стремится как можно скорее решить вопрос с телами заложников». Радван добавил, что руководство ХАМАС привержено соглашению о прекращении огня.

Ремонт на трассе Баку – Газах вызвал серьезные заторы
Ремонт на трассе Баку – Газах вызвал серьезные заторы
23:18 556
В Гёйчае состоялся «Фестиваль граната»
В Гёйчае состоялся «Фестиваль граната» правительственная трибуна
22:48 743
Подделка речи Трампа: руководство Би-би-си подало в отставку
Подделка речи Трампа: руководство Би-би-си подало в отставку обновлено 22:31
22:31 2327
После «Челси» «Карабах» при переполненных трибунах обыграл «Нефтчи»
После «Челси» «Карабах» при переполненных трибунах обыграл «Нефтчи» видео, обновлено 20:52
20:52 4637
Алиев пришел с тезисами в академию
Алиев пришел с тезисами в академию главная тема
19:07 3249
На Востоке демократия – это всегда фикция
На Востоке демократия – это всегда фикция наша аналитика; все еще актуально
14:03 2603
Исламиада: сборная Азербайджана по дзюдо завоевала уже 9 медалей
Исламиада: сборная Азербайджана по дзюдо завоевала уже 9 медалей фото, обновлено
21:07 1576
Умер человек, который нашел тайну жизни... и проиграл свою жизнь
Умер человек, который нашел тайну жизни... и проиграл свою жизнь судьба гения
18:44 5228
Кульминация битвы за Покровск: Россия, кажется, достигает цели спустя 21 месяц
Кульминация битвы за Покровск: Россия, кажется, достигает цели спустя 21 месяц все еще актуально
12:17 6254
Байден выступил с манифестом: он убил душу Америки
Байден выступил с манифестом: он убил душу Америки главное на этот час
15:50 4470
Сельджан Махсудова – впервые пятая батутистка планеты
Сельджан Махсудова – впервые пятая батутистка планеты Хорошая заявка к Олимпиаде-2028
17:24 994

