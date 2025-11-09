ХАМАС сообщил о готовности к отводу сил

Палестинское движение ХАМАС уведомило посредников о готовности вывести своих людей из районов сектора Газа, находящихся под контролем израильской армии. Об этом телеканалу Al Jazeera сообщил представитель организации Исмаил Радван.

«Мы уведомили посредников о готовности вывести бойцов из желтой зоны», – заявил Радван, говоря о «желтой линии» разграничения, на которую отошли израильские военные в соответствии с положениями соглашения о прекращении огня.

Он также указал, что движение «стремится как можно скорее решить вопрос с телами заложников». Радван добавил, что руководство ХАМАС привержено соглашению о прекращении огня.