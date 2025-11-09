Россия бьет сильнее по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия усилила применение ударных средств против Украины, в том числе увеличила использование баллистических ракет. Об этом он сообщил в своем вечернем обращении.

«В эти дни в большинстве областей фактически круглосуточно работают ремонтные бригады, энергетики, коммунальные службы – все задействованы. Продолжается восстановление, и хотя сложная ситуация – все же тысячи людей задействованы, чтобы стабилизировать систему и восстановить после повреждений. Россияне увеличили свою ударную силу – используют в ударах больше баллистики», – сказал Зеленский.

Он добавил, что для Украины это означает потребность в наращивании системы ПВО, больших резервах оборудования и более четкой и оперативной работе в регионах.

8 ноября Россия атаковала объекты энергетической инфраструктуры в Киевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях. Также ракетами и беспилотниками была обстреляна газовая инфраструктура «Нафтогаза». Украинские СМИ сообщали, что российская армия нанесла самый массированный с начала войны удар по ТЭС «Центрэнерго», генерация электроэнергии на ТЭС прекращена. Также Россия снова атаковала теплоэлектростанцию ДТЭК.