США вернут «деньги Назарбаева» в обмен на сделку с Израилем

Присоединение Казахстана к Авраамовым соглашениям знаменует собой трансформацию данного проекта из формата арабо-израильской дипломатической нормализации в более широкий процесс сближения еврейского государства с исламским миром, заявил в беседе с haqqin.az казахстанский политолог, бывший дипломат и известный общественный деятель Казбек Бейсебаев. По словам политолога, это решение стало неожиданным для казахстанского экспертного сообщества, поскольку между Казахстаном и Израилем уже более трех десятилетий существуют стабильные дипломатические отношения, развивается торговля и гуманитарное сотрудничество, не говоря уже о том, что Астана никогда не занимала антиизраильскую позицию, в том числе в контексте конфликта в Газе.

«Следовательно, - резюмирует Бейсебаев, - говорить о нормализации казахстано-израильских отношений в классическом смысле не приходится: они и так носят конструктивный характер. Вероятнее всего, инициатива исходила от Трампа, а президент Касым-Жомарт Токаев, учитывая важность отношений с Вашингтоном, не стал упускать возможность проявить лояльность к американскому лидеру». Политолог напомнил, что еще в 2020 году Трамп, представляя Авраамовы соглашения одним из пиков своего президентства, призывал как можно больше государств присоединиться к ним. Однако процесс участия таких ключевых стран, как Саудовская Аравия и Индонезия, застопорился из-за их принципиального условия - признание Израиля возможно лишь после появления реальной перспективы создания палестинского государства. Но после начала войны в Газе в 2023 году процесс арабо-израильского сближения фактически прервался. Европа предприняла шаги к признанию Палестины, а в целом международное отношение к Израилю резко ухудшилось. В этих обстоятельствах решение Казахстана вступить в Авраамовы соглашения идет вразрез с формирующимся глобальным трендом на политическое и экономическое дистанцирование от Израиля.

«Казахстан, безусловно, действует как суверенное государство, исходя из собственных интересов, - считает Бейсебаев. - Однако этот шаг имеет более глубокий политический контекст. Республика Казахстан стала первой неарабской страной и первой мусульманской страной Центральной Азии, подписавшей соглашения Авраама. Несмотря на светский характер государства, Казахстан является членом Организации исламского сотрудничества и культурно тяготеет к мусульманскому миру. Одновременно он стал первой тюркской страной, сделавшей официальный шаг в сторону институционального сближения с Израилем, при том что и без этих соглашений двусторонние отношения всегда были доброжелательными и прагматичными». По словам политолога, решение Астаны вступить в соглашения резко контрастирует с позицией другого тюркского государства — Турции, выдавшей недавно ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по обвинению в геноциде палестинского населения. Это показывает, что Казахстан руководствуется прежде всего рациональными интересами и политическим расчетом. Зная склонность Трампа к заключению сделок, можно предположить, что казахстанскому руководству были предложены определенные политические или экономические преференции. По мнению Бейсебаева, Трамп намерен расширить рамки Авраамовых соглашений, привлекая к ним крупные мусульманские страны, — Малайзию, Пакистан, Индонезию, а также государства Центральной Азии и Южного Кавказа - Узбекистан, Кыргызстан и Азербайджан. Для США и Израиля наиболее выгодным сценарием было бы присоединение к соглашениям не отдельных стран, а всей Организации тюркских государств. Однако это невозможно из-за жесткой антиизраильской позиции, которую заняла официальная Анкара.