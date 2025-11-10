Федерация баскетбола Азербайджана наградила участников Отечественной войны

Сегодня завершился 6-й тур в Баскетбольной лиге Азербайджана (ABL).

В Бакинском дворце спорта встречались два наших представителя в еврокубках - «Сабах» и «Нефтчи». Действующий чемпион «Сабах» одержал победу со счетом 103:96 и продолжает демонстрировать в чемпионате стопроцентный результат.

Также сегодня другая азербайджанская команда, выступающая на европейской арене, - «Абшерон Лайонс» - в Шеки обыграла местный одноименный коллектив - 104:79.

Все эти команды выступают в группе «А». Здесь также «Гянджа» обыграла НТД - 90:78.

Результаты матчей в группе «B»: «Нахчыван» - «Орду» - 76:100, «Губа» - «Серхедчи» - 82:86, «Лянкяран» - «Сумгаит» - 94:98.

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ