Федерация баскетбола Азербайджана наградила участников Отечественной войны

Сегодня завершился 6-й тур в Баскетбольной лиге Азербайджана (ABL).
В Бакинском дворце спорта встречались два наших представителя в еврокубках - «Сабах» и «Нефтчи». Действующий чемпион «Сабах» одержал победу со счетом 103:96 и продолжает демонстрировать в чемпионате стопроцентный результат.
Также сегодня другая азербайджанская команда, выступающая на европейской арене, - «Абшерон Лайонс» - в Шеки обыграла местный одноименный коллектив - 104:79.
Все эти команды выступают в группе «А». Здесь также «Гянджа» обыграла НТД - 90:78.
Результаты матчей в группе «B»: «Нахчыван» - «Орду» - 76:100, «Губа» - «Серхедчи» - 82:86, «Лянкяран» - «Сумгаит» - 94:98.
ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Также сегодня в Бакинском дворце спорта женская сборная Азербайджана, которая готовится к отборочным матчам чемпионата Европы, провела товарищеский матч с командой турецкой Суперлиги «Несибе Айдын». Турчанки победили со счетом 93:89.
А перед началом игры Федерация баскетбола Азербайджана вручила особые награды участникам Отечественной войны - главе пресс-службы Федерации Сенану Алиеву, а также баскетбольным тренерам Кенану Алиеву и Пярвину Гусейнову.