USD 1.7000
EUR 1.9612
RUB 2.0928
Подписаться на уведомления
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Новость дня
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку

Федерация баскетбола Азербайджана наградила участников Отечественной войны

«Сабах» и «Абшерон Лайонс» одержали победы; фото
Отдел спорта
00:05 322

Сегодня завершился 6-й тур в Баскетбольной лиге Азербайджана (ABL).

В Бакинском дворце спорта встречались два наших представителя в еврокубках - «Сабах» и «Нефтчи». Действующий чемпион «Сабах» одержал победу со счетом 103:96 и продолжает демонстрировать в чемпионате стопроцентный результат.

Также сегодня другая азербайджанская команда, выступающая на европейской арене, - «Абшерон Лайонс» - в Шеки обыграла местный одноименный коллектив - 104:79.

Все эти команды выступают в группе «А». Здесь также «Гянджа» обыграла НТД - 90:78.

Результаты матчей в группе «B»: «Нахчыван» - «Орду» - 76:100, «Губа» - «Серхедчи» - 82:86, «Лянкяран» - «Сумгаит» - 94:98.

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Также сегодня в Бакинском дворце спорта женская сборная Азербайджана, которая готовится к отборочным матчам чемпионата Европы, провела товарищеский матч с командой турецкой Суперлиги «Несибе Айдын». Турчанки победили со счетом 93:89.

А перед началом игры Федерация баскетбола Азербайджана вручила особые награды участникам Отечественной войны - главе пресс-службы Федерации Сенану Алиеву, а также баскетбольным тренерам Кенану Алиеву и Пярвину Гусейнову.

США вернут «деньги Назарбаева» в обмен на сделку с Израилем
США вернут «деньги Назарбаева» в обмен на сделку с Израилем Казбек Бейсебаев комментирует для haqqin.az
9 ноября 2025, 23:54 1991
Пулю в лоб за портрет Хаменеи
Пулю в лоб за портрет Хаменеи иранская драма продолжается
9 ноября 2025, 17:20 4291
Россия бьет сильнее по Украине
Россия бьет сильнее по Украине заявил Зеленский
9 ноября 2025, 23:55 1330
Лидер турецкой оппозиции позвонил Ильхаму Алиеву
Лидер турецкой оппозиции позвонил Ильхаму Алиеву
9 ноября 2025, 20:18 5531
Байден выступил с манифестом: он убил душу Америки
Байден выступил с манифестом: он убил душу Америки все еще актуально
9 ноября 2025, 15:50 4779
Ремонт на трассе Баку – Газах вызвал серьезные заторы
Ремонт на трассе Баку – Газах вызвал серьезные заторы
9 ноября 2025, 23:18 1461
В Гёйчае состоялся «Фестиваль граната»
В Гёйчае состоялся «Фестиваль граната» правительственная трибуна
9 ноября 2025, 22:48 1277
Подделка речи Трампа: руководство Би-би-си подало в отставку
Подделка речи Трампа: руководство Би-би-си подало в отставку обновлено 22:31
9 ноября 2025, 22:31 3317
После «Челси» «Карабах» при переполненных трибунах обыграл «Нефтчи»
После «Челси» «Карабах» при переполненных трибунах обыграл «Нефтчи» видео, обновлено 20:52
9 ноября 2025, 20:52 5222
Алиев пришел с тезисами в академию
Алиев пришел с тезисами в академию главная тема
9 ноября 2025, 19:07 3705
На Востоке демократия – это всегда фикция
На Востоке демократия – это всегда фикция наша аналитика; все еще актуально
9 ноября 2025, 14:03 2716

ЭТО ВАЖНО

США вернут «деньги Назарбаева» в обмен на сделку с Израилем
США вернут «деньги Назарбаева» в обмен на сделку с Израилем Казбек Бейсебаев комментирует для haqqin.az
9 ноября 2025, 23:54 1991
Пулю в лоб за портрет Хаменеи
Пулю в лоб за портрет Хаменеи иранская драма продолжается
9 ноября 2025, 17:20 4291
Россия бьет сильнее по Украине
Россия бьет сильнее по Украине заявил Зеленский
9 ноября 2025, 23:55 1330
Лидер турецкой оппозиции позвонил Ильхаму Алиеву
Лидер турецкой оппозиции позвонил Ильхаму Алиеву
9 ноября 2025, 20:18 5531
Байден выступил с манифестом: он убил душу Америки
Байден выступил с манифестом: он убил душу Америки все еще актуально
9 ноября 2025, 15:50 4779
Ремонт на трассе Баку – Газах вызвал серьезные заторы
Ремонт на трассе Баку – Газах вызвал серьезные заторы
9 ноября 2025, 23:18 1461
В Гёйчае состоялся «Фестиваль граната»
В Гёйчае состоялся «Фестиваль граната» правительственная трибуна
9 ноября 2025, 22:48 1277
Подделка речи Трампа: руководство Би-би-си подало в отставку
Подделка речи Трампа: руководство Би-би-си подало в отставку обновлено 22:31
9 ноября 2025, 22:31 3317
После «Челси» «Карабах» при переполненных трибунах обыграл «Нефтчи»
После «Челси» «Карабах» при переполненных трибунах обыграл «Нефтчи» видео, обновлено 20:52
9 ноября 2025, 20:52 5222
Алиев пришел с тезисами в академию
Алиев пришел с тезисами в академию главная тема
9 ноября 2025, 19:07 3705
На Востоке демократия – это всегда фикция
На Востоке демократия – это всегда фикция наша аналитика; все еще актуально
9 ноября 2025, 14:03 2716
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться