В Болгарии откладывают продажу «Лукойла»

Министр экономики Болгарии Петар Дилов заявил телеканалу BTV, что продажа активов «Лукойла» возможна, однако потребует времени, при этом только на оценку их стоимости уйдет около года.

«В настоящее время продажа не планируется, чтобы подобная сделка была осуществлена, необходимо много времени, только оценка стоимости активов займет около 12 месяцев. Наша цель в настоящее время обеспечить продолжение работы (компании), которая обеспечивает около 80% поставок топлива на рынок страны. Она должна продолжать работу. В будущем, чтобы избежать влияния санкций, необходимо думать о смене собственности, но это не является нашей целью», – отметил Дилов.

Он указал, что возможная продажа активов «Лукойла» может быть проведена с согласия компании, которая при этом получит соответствующие средства. Министр также приветствовал идею, чтобы активы «Лукойла», прежде всего НПЗ «Лукойл нефтохим Бургас», приобрел Болгарский энергетический холдинг.

«Этот вариант мне нравится, это бы принесло дополнительную прибыль в бюджет, но в настоящее время этот вопрос в повестке дня не стоит. Для нас важно обеспечить стабильность работы (компании)», – добавил министр.

Дилов уточнил, что кандидатура особого торгового управляющего «Лукойла» в Болгарии не определена. При этом он указал, что данный человек должен будет гарантировать, что средства от продажи компании будут отправлены на специальный счет, возможности использовать который будут восстановлены после отмены санкций.