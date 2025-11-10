Неизвестные вынесли из дома депутата часы, наличные и сейф

Четверо неизвестных проникли в дом французского депутата Жеро Верни в Экс-ан-Провансе и похитили несколько дорогих часов, сейф и наличные, сообщает Le Figaro.

Во время ограбления в доме находилась супруга Верни, которая после инцидента испытала сильный шок. По ее словам, злоумышленники были в масках и перчатках. По предварительным данным, нападение может быть связано с напряженными дебатами в Национальном собрании Франции.

Инцидент произошел накануне. После ограбления нападавшие скрылись на автомобиле, припаркованном у дома Верни.

Жеро Верни избран депутатом нижней палаты парламента Франции от Приморских Альп и является сторонником партии «Союз правых за республику».