USD 1.7000
EUR 1.9612
RUB 2.0928
Подписаться на уведомления
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Новость дня
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку

Неизвестные вынесли из дома депутата часы, наличные и сейф

00:20 1233

Четверо неизвестных проникли в дом французского депутата Жеро Верни в Экс-ан-Провансе и похитили несколько дорогих часов, сейф и наличные, сообщает Le Figaro.

Во время ограбления в доме находилась супруга Верни, которая после инцидента испытала сильный шок. По ее словам, злоумышленники были в масках и перчатках. По предварительным данным, нападение может быть связано с напряженными дебатами в Национальном собрании Франции.

Инцидент произошел накануне. После ограбления нападавшие скрылись на автомобиле, припаркованном у дома Верни.

Жеро Верни избран депутатом нижней палаты парламента Франции от Приморских Альп и является сторонником партии «Союз правых за республику».

США вернут «деньги Назарбаева» в обмен на сделку с Израилем
США вернут «деньги Назарбаева» в обмен на сделку с Израилем Казбек Бейсебаев комментирует для haqqin.az
9 ноября 2025, 23:54 1993
Пулю в лоб за портрет Хаменеи
Пулю в лоб за портрет Хаменеи иранская драма продолжается
9 ноября 2025, 17:20 4292
Россия бьет сильнее по Украине
Россия бьет сильнее по Украине заявил Зеленский
9 ноября 2025, 23:55 1334
Лидер турецкой оппозиции позвонил Ильхаму Алиеву
Лидер турецкой оппозиции позвонил Ильхаму Алиеву
9 ноября 2025, 20:18 5532
Байден выступил с манифестом: он убил душу Америки
Байден выступил с манифестом: он убил душу Америки все еще актуально
9 ноября 2025, 15:50 4779
Ремонт на трассе Баку – Газах вызвал серьезные заторы
Ремонт на трассе Баку – Газах вызвал серьезные заторы
9 ноября 2025, 23:18 1465
В Гёйчае состоялся «Фестиваль граната»
В Гёйчае состоялся «Фестиваль граната» правительственная трибуна
9 ноября 2025, 22:48 1277
Подделка речи Трампа: руководство Би-би-си подало в отставку
Подделка речи Трампа: руководство Би-би-си подало в отставку обновлено 22:31
9 ноября 2025, 22:31 3317
После «Челси» «Карабах» при переполненных трибунах обыграл «Нефтчи»
После «Челси» «Карабах» при переполненных трибунах обыграл «Нефтчи» видео, обновлено 20:52
9 ноября 2025, 20:52 5223
Алиев пришел с тезисами в академию
Алиев пришел с тезисами в академию главная тема
9 ноября 2025, 19:07 3707
На Востоке демократия – это всегда фикция
На Востоке демократия – это всегда фикция наша аналитика; все еще актуально
9 ноября 2025, 14:03 2716

ЭТО ВАЖНО

США вернут «деньги Назарбаева» в обмен на сделку с Израилем
США вернут «деньги Назарбаева» в обмен на сделку с Израилем Казбек Бейсебаев комментирует для haqqin.az
9 ноября 2025, 23:54 1993
Пулю в лоб за портрет Хаменеи
Пулю в лоб за портрет Хаменеи иранская драма продолжается
9 ноября 2025, 17:20 4292
Россия бьет сильнее по Украине
Россия бьет сильнее по Украине заявил Зеленский
9 ноября 2025, 23:55 1334
Лидер турецкой оппозиции позвонил Ильхаму Алиеву
Лидер турецкой оппозиции позвонил Ильхаму Алиеву
9 ноября 2025, 20:18 5532
Байден выступил с манифестом: он убил душу Америки
Байден выступил с манифестом: он убил душу Америки все еще актуально
9 ноября 2025, 15:50 4779
Ремонт на трассе Баку – Газах вызвал серьезные заторы
Ремонт на трассе Баку – Газах вызвал серьезные заторы
9 ноября 2025, 23:18 1465
В Гёйчае состоялся «Фестиваль граната»
В Гёйчае состоялся «Фестиваль граната» правительственная трибуна
9 ноября 2025, 22:48 1277
Подделка речи Трампа: руководство Би-би-си подало в отставку
Подделка речи Трампа: руководство Би-би-си подало в отставку обновлено 22:31
9 ноября 2025, 22:31 3317
После «Челси» «Карабах» при переполненных трибунах обыграл «Нефтчи»
После «Челси» «Карабах» при переполненных трибунах обыграл «Нефтчи» видео, обновлено 20:52
9 ноября 2025, 20:52 5223
Алиев пришел с тезисами в академию
Алиев пришел с тезисами в академию главная тема
9 ноября 2025, 19:07 3707
На Востоке демократия – это всегда фикция
На Востоке демократия – это всегда фикция наша аналитика; все еще актуально
9 ноября 2025, 14:03 2716
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться