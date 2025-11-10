USD 1.7000
Хотят говорить ради того, чтобы выжить

наша корреспонденция
Джемаль Бустани, автор haqqin.az, Бейрут
00:15 823

В Бейруте все громче звучат голоса, которые еще недавно считались просто немыслимыми. После нескольких месяцев вооруженной эскалации на юге страны Ливан впервые за долгие годы заговорил о необходимости прямых переговоров с Израилем. То, что прежде было политическим табу, теперь звучит с парламентской трибуны как вопрос выживания.

Депутат Сами А-Джемайель, глава христианской партии «А-Катааб», заявил в эфире телеканала MTV, что поддерживает любые формы переговоров с Израилем — прямые или косвенные, военные или политические. По его словам, настал момент, когда «пора говорить ради того, чтобы выжить». В риторике депутата парламента прозвучало то, чего ливанская политика избегала с момента подписания перемирия между Ливаном и Израилем в марте 1949 года: необходимость «поставить точку» в войне на юге страны.

В этой комбинации — усталость общества, внешнее давление и страх перед новой военной катастрофой - фраза А-Джемайеля «мы не позволим Ливану стать новой Газой» выражает уже не политическую позицию, а национальный инстинкт самосохранения ливанцев

А-Джемайель не просто заговорил о дипломатии, он сделал то, на что в Ливане еще никто не решался – прямо обвинил «Хезболлу» в том, что шиитская организация сознательно подставляет Ливан под израильские удары, тормозя таким образом процесс разоружения и провоцируя израильские атаки. По его словам, действия «Хезболлы» подрывают усилия президента Ливана Жозефа Ауна, который ищет пути защиты суверенитета страны.

Эти слова были произнесены на фоне точечных израильских ликвидаций командиров «Хезболлы» в Южном Ливане, в том числе человека, отвечавшего за материально-техническую поддержку элитного отряда «Радван». Но дело не только в военной динамике. Под давлением извне в Ливане на глазах меняется политическая атмосфера.

В Бейрут прибыла делегация Министерства финансов США с «жестким посланием» президенту Ливана. Вашингтон требует от ливанских властей принять реальные меры против «Хезболлы», которую американские и европейские ведомства официально считают террористической организацией. Встреча, как отмечают официальные ливанские СМИ, будет носить «ультимативный характер».

В Бейрут прибыла делегация Министерства финансов США с «жестким посланием» президенту Ливана. Вашингтон требует от ливанских властей принять реальные меры против «Хезболлы»

Высокопоставленный чиновник американского Министерства финансов Джон Хёрли, курирующий вопросы санкционной политики и финансовой разведки, подтвердил в интервью Reuters, что США намерены использовать все экономические рычаги, чтобы лишить «Хезболлу» иранского финансирования.

«Ключ к решению — устранить иранское влияние, начиная с денег, - подчеркнул Хёрли. - Иран в этом году, несмотря на масштабные санкции и кризис собственной экономики, сумел перевести «Хезболле» около миллиарда долларов».

Сумма, которую Иран перевел «Хезболле», — не просто экономическая деталь, а подтверждение, что даже под давлением всеобъемлющих санкций Иран по-прежнему сохраняет финансовый коридор, питающий шиитскую группировку, фактически заменившую в южных районах Ливана государственные институты.

Тем временем А-Джемайель требует от спикера парламента Набиха Берри соблюдать Конституцию и вынести на обсуждение законопроект о голосовании ливанцев, проживающих за рубежом. Его призыв — сигнал о внутреннем кризисе, когда парламент парализован, а власть Берри, по утверждению А-Джемайеля, сводится к передаче сообщений, а не к принятию решений.

Сумма, которую Иран перевел «Хезболле», — не просто экономическая деталь, а подтверждение, что даже под давлением всеобъемлющих санкций Иран по-прежнему сохраняет финансовый коридор, питающий шиитскую группировку, фактически заменившую в южных районах Ливана государственные институты

В этой комбинации — усталость общества, внешнее давление и страх перед новой военной катастрофой - фраза А-Джемайеля «мы не позволим Ливану стать новой Газой» выражает уже не политическую позицию, а национальный инстинкт самосохранения ливанцев.

Тем не менее вопрос остается прежним: готов ли Ливан к политическому разрыву с «Хезболлой» — структурой, которая три десятилетия является не только военной силой, но и частью социальной и политической ткани Страны кедров? Сегодня в Бейруте впервые говорят о переговорах с соседним Израилем не как о «капитуляции перед сионистским врагом», а как о попытке избежать гибели государства.

Если позиция А-Джемайеля получит развитие, это станет началом внутренней переоценки роли «Хезболлы» и ее иранских кураторов. Возможно, впервые со времен гражданской войны в Ливане возникает реальная политическая сила, готовая открыто сказать: «Чтобы спасти страну, нужно прежде вернуть ее себе».

