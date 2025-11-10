9 ноября состоялся велопробег, посвященный Дню Государственного флага и организованный совместно Федерацией велоспорта Азербайджана, Управлением Приморского бульвара и Общественным объединением «Региональное развитие».
В велопробеге, стартовавшем на Площади Государственного флага, также принял участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.
Более 300 профессиональных велосипедистов и любителей, включая паравелосипедистов, проехали по велодорожкам Приморского бульвара в сторону Парка Победы. От торгового центра Crescent Mall до Парка Победы участников сопровождали мотоциклисты с флагами Азербайджана.
Велосипедистам, доехавшим до финиша, были вручены памятные медали. Затем были возложены цветы к монументу в Парке Победы и почтена память героев 44-дневной Отечественной войны.
Отвечая на вопросы журналистов, первый вице-президент Федерации велоспорта Азербайджана Сахиб Алекперов отметил, что основная цель проведения велопробега – подчеркнуть общественное значение Дня Государственного флага, привить молодежи уважение и почтение к флагу Азербайджана, привлечь больше подростков и молодежи к велоспорту, который считается элитным видом спорта, а также стимулировать активное использование велодорожек, построенных по всей стране.
Велопробег завершился перед Аркой Победы патриотическими музыкальными номерами и танцем «Яллы».