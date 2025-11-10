Битва за Покровск: главнокомандующий ВСУ о планах Б и В

Интенсивность боев в Покровске действительно снизилась, однако это не означает отказ России от попыток захвата города, украинское командование имеет планы на разные варианты развития событий. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в эфире телемарафона «ТСН. Неделя».

По словам главнокомандующего, Покровск в настоящее время представляет собой сплошной укрепленный район: есть несколько участков, где россиянам удалось преодолеть инженерные заграждения, но в ВСУ точно знают, где они находятся, и ситуация в целом контролируемая.

«Конечно, есть и план Б, и план В – для всех вариантов развития событий», – отметил он.

Сырский при этом подтвердил, что интенсивность атак россиян в районе Покровска снизилась, однако это не означает, что они меньше думают о захвате города. По его словам, российская армия на данном направлении сосредоточила около 50 тыс. единиц живой силы, тогда как с октября в этом районе было переброшено 30 тыс. военнослужащих.