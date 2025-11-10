USD 1.7000
EUR 1.9612
RUB 2.0928
Подписаться на уведомления
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Новость дня
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку

Арабы поставили условие Трампу

01:13 499

Саудовская Аравия уведомила США, что признание палестинского государства остается ключевым условием для возможной нормализации отношений с Израилем, сообщил ТАСС дипломатический источник в Эр-Рияде.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд 18 ноября впервые с 2018 года посетит Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Основной темой переговоров, как ожидается, станет возможное присоединение королевства к Авраамовым соглашениям, участниками которых уже являются ОАЭ, Бахрейн и Марокко. Эти соглашения о нормализации отношений с Израилем были заключены при посредничестве США во время первого президентского срока Трампа.

По словам источника, Саудовская Аравия по-прежнему воздерживается от нормализации отношений с Израилем, настаивая на признании независимого палестинского государства. Он указал, что «любое соглашение о нормализации отношений с Израилем сначала потребует признания Палестины». Источник подчеркнул, что при соблюдении этого условия нормализация отношений должна войти в состав нового всеобъемлющего договора с участием США.

«Решение этого вопроса не будет продолжением каких-либо существующих соглашений», – отметил собеседник агентства.

При этом он уточнил, что главной темой переговоров в Вашингтоне станет потенциальное оборонное соглашение между США и Саудовской Аравией. Поскольку королевство не видит готовности идти на уступки в вопросе признания Палестины ни со стороны Израиля, ни со стороны США, саудовские официальные лица сосредоточились на разработке условий ограниченного оборонного пакта с Вашингтоном.

По словам источника, Эр-Рияд пытается избежать ситуации, при которой заключение полноценного оборонного соглашения с США будет напрямую связано с нормализацией отношений с Израилем. Связь между оборонным пактом, нормализацией и вопросом палестинской государственности фактически заблокировала переговоры, вынудив стороны согласовать обсуждение ограниченного соглашения в сфере обороны при отсутствии прогресса по двум другим направлениям.

США вернут «деньги Назарбаева» в обмен на сделку с Израилем
США вернут «деньги Назарбаева» в обмен на сделку с Израилем Казбек Бейсебаев комментирует для haqqin.az
9 ноября 2025, 23:54 1997
Пулю в лоб за портрет Хаменеи
Пулю в лоб за портрет Хаменеи иранская драма продолжается
9 ноября 2025, 17:20 4292
Россия бьет сильнее по Украине
Россия бьет сильнее по Украине заявил Зеленский
9 ноября 2025, 23:55 1336
Лидер турецкой оппозиции позвонил Ильхаму Алиеву
Лидер турецкой оппозиции позвонил Ильхаму Алиеву
9 ноября 2025, 20:18 5534
Байден выступил с манифестом: он убил душу Америки
Байден выступил с манифестом: он убил душу Америки все еще актуально
9 ноября 2025, 15:50 4779
Ремонт на трассе Баку – Газах вызвал серьезные заторы
Ремонт на трассе Баку – Газах вызвал серьезные заторы
9 ноября 2025, 23:18 1466
В Гёйчае состоялся «Фестиваль граната»
В Гёйчае состоялся «Фестиваль граната» правительственная трибуна
9 ноября 2025, 22:48 1279
Подделка речи Трампа: руководство Би-би-си подало в отставку
Подделка речи Трампа: руководство Би-би-си подало в отставку обновлено 22:31
9 ноября 2025, 22:31 3317
После «Челси» «Карабах» при переполненных трибунах обыграл «Нефтчи»
После «Челси» «Карабах» при переполненных трибунах обыграл «Нефтчи» видео, обновлено 20:52
9 ноября 2025, 20:52 5227
Алиев пришел с тезисами в академию
Алиев пришел с тезисами в академию главная тема
9 ноября 2025, 19:07 3708
На Востоке демократия – это всегда фикция
На Востоке демократия – это всегда фикция наша аналитика; все еще актуально
9 ноября 2025, 14:03 2716

ЭТО ВАЖНО

США вернут «деньги Назарбаева» в обмен на сделку с Израилем
США вернут «деньги Назарбаева» в обмен на сделку с Израилем Казбек Бейсебаев комментирует для haqqin.az
9 ноября 2025, 23:54 1997
Пулю в лоб за портрет Хаменеи
Пулю в лоб за портрет Хаменеи иранская драма продолжается
9 ноября 2025, 17:20 4292
Россия бьет сильнее по Украине
Россия бьет сильнее по Украине заявил Зеленский
9 ноября 2025, 23:55 1336
Лидер турецкой оппозиции позвонил Ильхаму Алиеву
Лидер турецкой оппозиции позвонил Ильхаму Алиеву
9 ноября 2025, 20:18 5534
Байден выступил с манифестом: он убил душу Америки
Байден выступил с манифестом: он убил душу Америки все еще актуально
9 ноября 2025, 15:50 4779
Ремонт на трассе Баку – Газах вызвал серьезные заторы
Ремонт на трассе Баку – Газах вызвал серьезные заторы
9 ноября 2025, 23:18 1466
В Гёйчае состоялся «Фестиваль граната»
В Гёйчае состоялся «Фестиваль граната» правительственная трибуна
9 ноября 2025, 22:48 1279
Подделка речи Трампа: руководство Би-би-си подало в отставку
Подделка речи Трампа: руководство Би-би-си подало в отставку обновлено 22:31
9 ноября 2025, 22:31 3317
После «Челси» «Карабах» при переполненных трибунах обыграл «Нефтчи»
После «Челси» «Карабах» при переполненных трибунах обыграл «Нефтчи» видео, обновлено 20:52
9 ноября 2025, 20:52 5227
Алиев пришел с тезисами в академию
Алиев пришел с тезисами в академию главная тема
9 ноября 2025, 19:07 3708
На Востоке демократия – это всегда фикция
На Востоке демократия – это всегда фикция наша аналитика; все еще актуально
9 ноября 2025, 14:03 2716
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться