Арабы поставили условие Трампу

Саудовская Аравия уведомила США, что признание палестинского государства остается ключевым условием для возможной нормализации отношений с Израилем, сообщил ТАСС дипломатический источник в Эр-Рияде.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд 18 ноября впервые с 2018 года посетит Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Основной темой переговоров, как ожидается, станет возможное присоединение королевства к Авраамовым соглашениям, участниками которых уже являются ОАЭ, Бахрейн и Марокко. Эти соглашения о нормализации отношений с Израилем были заключены при посредничестве США во время первого президентского срока Трампа.

По словам источника, Саудовская Аравия по-прежнему воздерживается от нормализации отношений с Израилем, настаивая на признании независимого палестинского государства. Он указал, что «любое соглашение о нормализации отношений с Израилем сначала потребует признания Палестины». Источник подчеркнул, что при соблюдении этого условия нормализация отношений должна войти в состав нового всеобъемлющего договора с участием США.

«Решение этого вопроса не будет продолжением каких-либо существующих соглашений», – отметил собеседник агентства.

При этом он уточнил, что главной темой переговоров в Вашингтоне станет потенциальное оборонное соглашение между США и Саудовской Аравией. Поскольку королевство не видит готовности идти на уступки в вопросе признания Палестины ни со стороны Израиля, ни со стороны США, саудовские официальные лица сосредоточились на разработке условий ограниченного оборонного пакта с Вашингтоном.

По словам источника, Эр-Рияд пытается избежать ситуации, при которой заключение полноценного оборонного соглашения с США будет напрямую связано с нормализацией отношений с Израилем. Связь между оборонным пактом, нормализацией и вопросом палестинской государственности фактически заблокировала переговоры, вынудив стороны согласовать обсуждение ограниченного соглашения в сфере обороны при отсутствии прогресса по двум другим направлениям.