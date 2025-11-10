«Очень лоялен к Украине»: Зеленский о тайной роли Карла III в переговорах с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что король Великобритании Карл III способствовал налаживанию его отношений с президентом США Дональдом Трампом, отметив при этом, что британский монарх «очень лоялен» к Украине. Об этом украинский лидер рассказал в интервью британскому изданию The Guardian.
Зеленский подчеркнул, что Карл III сыграл важную роль за кулисами, стимулируя президента США Дональда Трампа активнее поддерживать Украину после бурной февральской встречи в Овальном кабинете, когда Трамп публично запугивал Зеленского и выгнал его из Белого дома. Во время государственного визита в Великобританию в сентябре Трамп провел встречу с королем.
«Я не знаю всех подробностей, но, как я понимаю, Его Величество послал президенту Трампу несколько важных сигналов», – рассказал Зеленский.
Он отметил, что Трамп уважает короля и считает его «очень важной» личностью, что, по его мнению, является искренним комплиментом, который не делают «многим людям».
«Его Величество очень чувствителен к нашему народу. Возможно, «чувствительный» – не совсем правильное слово. Он очень поддерживает нас», – добавил украинский президент.
Зеленский также заявил, что, в отличие от других западных лидеров, не «боится» Дональда Трампа и опроверг сообщения о том, что их последняя встреча в Вашингтоне была напряженной, подчеркнув, что у него с американским лидером хорошие отношения.
Президент отверг утверждения СМИ о том, что Трамп якобы отбросил карты поля боя во время бурного разговора в октябре в Белом доме, когда Зеленский прибыл с надеждой обеспечить поставки американских крылатых ракет «Томагавк».
«Он ничего не бросал. Я уверен», – отметил украинский лидер, охарактеризовав их отношения как «нормальные», «деловые» и «конструктивные».
Зеленский подчеркнул, что «все в мире» боятся Трампа. На вопрос, касается ли это лично его, он ответил: «Нет... мы не враги Америки. Мы друзья. Так почему мы должны бояться?».
Во время интервью президента Украины Владимира Зеленского журналисту британского издания The Guardian Люку Хардингу в Мариинском дворце в Киеве внезапно пропало электричество. Как сообщает РБК, момент отключения электричества зафиксирован на видео интервью, опубликованном на YouTube-канале газеты.
Во время беседы Зеленского и Хардинга во дворце неожиданно погас свет и пропал звук. «Ну, это жизнь», – отметил украинский лидер.
Журналист предложил продолжить интервью без синхронного перевода из-за проблем с электричеством, и Зеленский согласился. Спустя короткое время электричество восстановили, и разговор завершился.
8 ноября Россия нанесла один из самых массированных с начала войны ударов по энергосистеме Украины. По данным Воздушных сил ВСУ, в ходе атаки российские войска применили 458 беспилотников (из них 300 — ударные «Шахеды») и 45 ракет различных типов. В Киеве зафиксировали блэкаут. Пресс-служба «Центрэнерго» сообщила о приостановке работы всех государственных теплоэлектростанций Украины. Как сообщает Financial Times, крупномасштабная атака была направлена на подстанции, питающие две атомные электростанции Украины — Хмельницкую и Ровенскую АЭС. Государственная энергогенерирующая компания «Центрэнерго» сообщила, что из-за российских ударов остановлена работа обеих ее теплоэлектростанций — Трипольской ТЭС в Киевской области и Змиевской ТЭС в Харьковской области.