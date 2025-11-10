«Очень лоялен к Украине»: Зеленский о тайной роли Карла III в переговорах с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что король Великобритании Карл III способствовал налаживанию его отношений с президентом США Дональдом Трампом, отметив при этом, что британский монарх «очень лоялен» к Украине. Об этом украинский лидер рассказал в интервью британскому изданию The Guardian.

Зеленский подчеркнул, что Карл III сыграл важную роль за кулисами, стимулируя президента США Дональда Трампа активнее поддерживать Украину после бурной февральской встречи в Овальном кабинете, когда Трамп публично запугивал Зеленского и выгнал его из Белого дома. Во время государственного визита в Великобританию в сентябре Трамп провел встречу с королем.

«Я не знаю всех подробностей, но, как я понимаю, Его Величество послал президенту Трампу несколько важных сигналов», – рассказал Зеленский.

Он отметил, что Трамп уважает короля и считает его «очень важной» личностью, что, по его мнению, является искренним комплиментом, который не делают «многим людям».

«Его Величество очень чувствителен к нашему народу. Возможно, «чувствительный» – не совсем правильное слово. Он очень поддерживает нас», – добавил украинский президент.

Зеленский также заявил, что, в отличие от других западных лидеров, не «боится» Дональда Трампа и опроверг сообщения о том, что их последняя встреча в Вашингтоне была напряженной, подчеркнув, что у него с американским лидером хорошие отношения.

Президент отверг утверждения СМИ о том, что Трамп якобы отбросил карты поля боя во время бурного разговора в октябре в Белом доме, когда Зеленский прибыл с надеждой обеспечить поставки американских крылатых ракет «Томагавк».

«Он ничего не бросал. Я уверен», – отметил украинский лидер, охарактеризовав их отношения как «нормальные», «деловые» и «конструктивные».

Зеленский подчеркнул, что «все в мире» боятся Трампа. На вопрос, касается ли это лично его, он ответил: «Нет... мы не враги Америки. Мы друзья. Так почему мы должны бояться?».