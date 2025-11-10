«Очень лоялен к Украине»: Зеленский о тайной роли Карла III в переговорах с Трампом

USD 1.7000
02:04
02:04

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что король Великобритании Карл III способствовал налаживанию его отношений с президентом США Дональдом Трампом, отметив при этом, что британский монарх «очень лоялен» к Украине. Об этом украинский лидер рассказал в интервью британскому изданию The Guardian.

Зеленский подчеркнул, что Карл III сыграл важную роль за кулисами, стимулируя президента США Дональда Трампа активнее поддерживать Украину после бурной февральской встречи в Овальном кабинете, когда Трамп публично запугивал Зеленского и выгнал его из Белого дома. Во время государственного визита в Великобританию в сентябре Трамп провел встречу с королем.

«Я не знаю всех подробностей, но, как я понимаю, Его Величество послал президенту Трампу несколько важных сигналов», – рассказал Зеленский.

Он отметил, что Трамп уважает короля и считает его «очень важной» личностью, что, по его мнению, является искренним комплиментом, который не делают «многим людям».

«Его Величество очень чувствителен к нашему народу. Возможно, «чувствительный» – не совсем правильное слово. Он очень поддерживает нас», – добавил украинский президент.

Зеленский также заявил, что, в отличие от других западных лидеров, не «боится» Дональда Трампа и опроверг сообщения о том, что их последняя встреча в Вашингтоне была напряженной, подчеркнув, что у него с американским лидером хорошие отношения.

Президент отверг утверждения СМИ о том, что Трамп якобы отбросил карты поля боя во время бурного разговора в октябре в Белом доме, когда Зеленский прибыл с надеждой обеспечить поставки американских крылатых ракет «Томагавк».

«Он ничего не бросал. Я уверен», – отметил украинский лидер, охарактеризовав их отношения как «нормальные», «деловые» и «конструктивные».

Зеленский подчеркнул, что «все в мире» боятся Трампа. На вопрос, касается ли это лично его, он ответил: «Нет... мы не враги Америки. Мы друзья. Так почему мы должны бояться?».

*** 01:30

Во время интервью президента Украины Владимира Зеленского журналисту британского издания The Guardian Люку Хардингу в Мариинском дворце в Киеве внезапно пропало электричество. Как сообщает РБК, момент отключения электричества зафиксирован на видео интервью, опубликованном на YouTube-канале газеты.

Во время беседы Зеленского и Хардинга во дворце неожиданно погас свет и пропал звук. «Ну, это жизнь», – отметил украинский лидер.

Журналист предложил продолжить интервью без синхронного перевода из-за проблем с электричеством, и Зеленский согласился. Спустя короткое время электричество восстановили, и разговор завершился.

8 ноября Россия нанесла один из самых массированных с начала войны ударов по энергосистеме Украины. По данным Воздушных сил ВСУ, в ходе атаки российские войска применили 458 беспилотников (из них 300 — ударные «Шахеды») и 45 ракет различных типов. В Киеве зафиксировали блэкаут. Пресс-служба «Центрэнерго» сообщила о приостановке работы всех государственных теплоэлектростанций Украины. Как сообщает Financial Times, крупномасштабная атака была направлена на подстанции, питающие две атомные электростанции Украины — Хмельницкую и Ровенскую АЭС. Государственная энергогенерирующая компания «Центрэнерго» сообщила, что из-за российских ударов остановлена работа обеих ее теплоэлектростанций — Трипольской ТЭС в Киевской области и Змиевской ТЭС в Харьковской области.

США вернут «деньги Назарбаева» в обмен на сделку с Израилем
США вернут «деньги Назарбаева» в обмен на сделку с Израилем Казбек Бейсебаев комментирует для haqqin.az
9 ноября 2025, 23:54 1997
Пулю в лоб за портрет Хаменеи
Пулю в лоб за портрет Хаменеи иранская драма продолжается
9 ноября 2025, 17:20 4292
Россия бьет сильнее по Украине
Россия бьет сильнее по Украине заявил Зеленский
9 ноября 2025, 23:55 1336
Лидер турецкой оппозиции позвонил Ильхаму Алиеву
Лидер турецкой оппозиции позвонил Ильхаму Алиеву
9 ноября 2025, 20:18 5535
Байден выступил с манифестом: он убил душу Америки
Байден выступил с манифестом: он убил душу Америки все еще актуально
9 ноября 2025, 15:50 4779
Ремонт на трассе Баку – Газах вызвал серьезные заторы
Ремонт на трассе Баку – Газах вызвал серьезные заторы
9 ноября 2025, 23:18 1468
В Гёйчае состоялся «Фестиваль граната»
В Гёйчае состоялся «Фестиваль граната» правительственная трибуна
9 ноября 2025, 22:48 1279
Подделка речи Трампа: руководство Би-би-си подало в отставку
Подделка речи Трампа: руководство Би-би-си подало в отставку обновлено 22:31
9 ноября 2025, 22:31 3318
После «Челси» «Карабах» при переполненных трибунах обыграл «Нефтчи»
После «Челси» «Карабах» при переполненных трибунах обыграл «Нефтчи» видео, обновлено 20:52
9 ноября 2025, 20:52 5228
Алиев пришел с тезисами в академию
Алиев пришел с тезисами в академию главная тема
9 ноября 2025, 19:07 3709
На Востоке демократия – это всегда фикция
На Востоке демократия – это всегда фикция наша аналитика; все еще актуально
9 ноября 2025, 14:03 2716

