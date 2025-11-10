Китайские богачи устремились в Персидский залив

Растущее число богатых китайцев стремится получить вид на жительство или открыть офисы в странах Персидского залива, отмечает Financial Times со ссылкой на частных банкиров и консультантов.

Долгое время популярностью у состоятельных жителей Азии пользовался Сингапур, однако сейчас ситуация изменилась из-за ужесточения проверок, пишет газета.

По словам собеседников издания, за последний год заметно выросло число запросов от граждан Китая, желающих переехать в Дубай и Абу-Даби. Кроме того, богатые китайцы стремятся создавать семейные офисы, что упрощает процедуру получения гражданства или вида на жительство.

«Их привлекают (в регионе) возможность получить вид на жительство, стабильность и комфортные условия», – объяснил глава отдела планирования благосостояния и семейного консультирования Standard Chartered в Сингапуре Майк Тан.

Власти ОАЭ сообщили, что в 2022 году было выдано почти 80 тыс. «золотых виз» по сравнению с 47 тыс. в 2021 году.

Управляющий директор подразделения ОАЭ в компании Lighthouse Canton Прашант Тандон отметил, что приток состоятельных клиентов привел к дефициту финансовых специалистов, владеющих китайским языком. Наибольшую активность проявляют лица с состоянием $50–200 млн.

«Многие семьи продали недвижимость в Сингапуре, чтобы реинвестировать в ОАЭ», — сообщил управляющий партнер компании M/HQ Ян Мразек, которая помогает структурировать деятельность управляющих фондов и семейных офисов в Дубае и Абу-Даби.

По его словам, первоначальный интерес к региону был спровоцирован строгими карантинными мерами в Китае и Сингапуре.