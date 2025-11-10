USD 1.7000
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Эрдоган не может ждать… и посылает сигналы Трампу

Эрдоган не может ждать… и посылает сигналы Трампу

наш комментарий
Айдын Керимов, автор haqqin.az, Стамбул
02:21 780

Анкара вновь доказала, что способна менять правила игры. Сделка Турции с Великобританией на закупку 44 истребителей Eurofighter Typhoon стоимостью 8 миллиардов евро — одна из крупнейших в её новейшей военной истории.

За этими цифрами стоит не просто модернизация ВВС, а осознанный шаг по укреплению стратегического равновесия: в регионе, где не осталось устойчивых правил, Турция готовится к новым рискам.

Закупка Турцией Eurofighter — это дипломатический и военный сигнал. Вашингтон все еще не одобрил поставку Турции новых F-16 и окончательно исключил её из программы F-35 после покупки Анкарой российских С-400

Первые 20 истребителей будут поставлены британцами к 2030 году, ещё 24 машины Анкара закупает у Катара и Омана. Редкая комбинация новых и подержанных самолётов говорит о срочности: Турция не может ждать. Её парк изношенных F-4 Phantom и даже обновлённые F-16 уже не гарантируют превосходства в воздухе, тогда как военная динамика Ближнего Востока становится всё более непредсказуемой.

Eurofighter Typhoon — двухмоторный самолёт с большой дальностью полёта и высокой грузоподъёмностью вооружения, рассчитанный на ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-земля» большой дальности. Каждый стоит почти полмиллиарда евро — сумма внушительная, но она включает вооружение, запчасти, обучение, обслуживание и комплексную логистику. Заказ обеспечит рабочие места в Великобритании, Германии, Испании и Италии, а Берлин, долго сопротивлявшийся сделке, в итоге согласился, осознав её масштаб и политический вес.

Закупка Турцией Eurofighter — это дипломатический и военный сигнал. Вашингтон все еще не одобрил поставку Турции новых F-16 и окончательно исключил её из программы F-35 после покупки Анкарой российских С-400. И тогда президент Эрдоган выбрал иной путь: Турция развивает собственный истребитель TF-X «KAAN», правда, до его серийного выпуска пройдут годы. Таким образом, контракт с Лондоном стал временным, но эффективным мостом, перекрывающим технологический разрыв и возвращающим Турции статус игрока, способного оперировать без оглядки на внешние факторы.

Турция усвоила тот же урок, что когда-то Израиль: страна, лишённая доступа к технологиям, в итоге создаёт их сама. И вот теперь Анкара идёт тем же путём — от беспилотников «Байрактар» к истребителю «КААН»

Доктор Галия Линденштраус из Института исследований национальной безопасности (INSS) отмечает: «Эта покупка была бы невозможна вне контекста войны Израиля с Ираном. Турция наблюдает, как Израиль использует свои ВВС в дальнобойных операциях, и стремится устранить перед Израилем и Грецией собственную уязвимость».

Греческие ВВС усилились французскими Rafale и ожидают американские F-35, что усиливает давление на Анкару. С юга — Израиль, обладающий мощнейшими ВВС в регионе, с запада — Афины, укрепляющие фланг НАТО. Турция спешит развивать собственную ракетную программу и систему ПВО, но пока все еще зависима от иностранных технологий. Eurofighter в этом контексте — не просто покупка, а мобилизация промышленности и политической воли.

Сделка имеет и политическое измерение, Эрдоган как бы посылает сигнал США: если Вашингтон не готов продавать, то Анкара найдёт альтернативу в Европе. А если и там поставят преграды, то создаст своё оружие. В турецком истеблишменте укрепилось ощущение, что будущее военной мощи нужно строить своими руками.

При этом закупка британских истребителей демонстрирует прагматизм турецкого курса. Самолёты НАТО совместимы, что позволяет Анкаре избежать новых санкций и одновременно наладить производственные связи с европейскими корпорациями. Контракт открывает путь к кооперации в области авионики, систем вооружений и технического обслуживания.

Эрдоган как бы посылает сигнал США: если Вашингтон не готов продавать, то Анкара найдёт альтернативу в Европе

Есть и еще более глубокий пласт. Турция усвоила тот же урок, что когда-то Израиль: страна, лишённая доступа к технологиям, в итоге создаёт их сама. Так появились израильские истребитель «Кфир» и танк «Меркава». И вот теперь Анкара идёт тем же путём — от беспилотников «Байрактар» к истребителю «КААН».

Сделка с Великобританией воплощает стратегию турецкого «гибридного суверенитета», в рамках которой Анкара больше не связывает себя с одним партнёром. Отныне НАТО используется для политического прикрытия, Россия — для сдерживания, Европа — для доступа к технологиям, а национальный военно-промышленный комплекс — для укрепления автономии.

Однако нервозность, стоящая за этой сделкой, очевидна. Воздушное пространство над Ближним Востоком наэлектризовано, и Эрдоган стремится действовать на опережение. Израиль воспринимается им, как игрок без ограничений, и Турция, избегая прямого конфликта с еврейским государством, готовится к сценарию внезапных ударов и асимметричных угроз.

