USD 1.7000
EUR 1.9612
RUB 2.0928
Подписаться на уведомления
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Новость дня
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку

Дошло до личной вражды Эрдогана и Нетаньяху

наша корреспонденция
Валерий Кантор, спецкор, Иерусалим
02:35 770

Обострение между Иерусалимом и Анкарой уже не носит характер дипломатического эпизода, оно переросло в системный конфликт двух политических мировоззрений.

В воскресенье вечером премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху собрал экстренное совещание по вопросам безопасности и внешней политики. Поводом стало не только резкое обострение отношений с Турцией, но и беспрецедентное решение прокуратуры Стамбула выдать ордера на арест израильских лидеров — от самого Нетаньяху до министра обороны Исраэля Каца и начальника Генштаба ЦАХАЛа Эяля Замира.

Решение прокуратуры Стамбула создала опасный для Израиля прецедент в регионе

Турецкая сторона заявила, что ордера были выданы по обвинениям в «геноциде и преступлениях против человечности» после израильской операции в секторе Газа. В Иерусалиме этот шаг назвали «политическим спектаклем, не имеющим юридической силы за пределами Турции».

Политические источники в столице Израиля не сомневаются: речь идёт не о праве, а о политике, в которой турецкая сторона использует антиизраильскую риторику как инструмент укрепления влияния на арабской арене. Политически истеблишмент видит в этом продолжение линии, при которой Анкара пытается конвертировать поддержку палестинской темы в региональный капитал, не неся при этом никаких реальных обязательств.

В ходе совещания министр обороны Исраэль Кац не стал подбирать выражений и громогласно заявил: «Эрдоган, забирай свои нелепые ордера на арест и убирайся отсюда. Ты увидишь Газу только в бинокль».

Кац наехал на Эрдогана

Фраза Каца мгновенно разошлась по израильским и турецким медиа, став символом новой конфронтации, в которой язык дипломатии уступил место открытому вызову.

Совещание в канцелярии Нетаньяху совпало по времени с приездом в Израиль Джареда Кушнера — советника и зятя президента США Дональда Трампа, прибывшего для обсуждения второй фазы ближневосточного плана Трампа. В центре будущей встречи — ситуация в Газе, региональные риски и вопрос о возможном участии Турции в международных силах, которые должны будут действовать на территории сектора.

По данным израильских источников, Нетаньяху намерен донести до Кушнера, что любое турецкое участие в таких силах будет воспринято, как прямая угроза национальной безопасности Израиля.

Израиль проверяет Белый Дом на прочность

Фактически, нынешняя ситуация является зеркальным отражением прежних лет, когда Турция ещё претендовала на роль посредника в диалоге Израиля с арабскими странами. Сегодня Анкара также пытается вернуть себе лидерство, но уже в роли обвинителя.

Скандал с ордерами на арест запустил новый виток личного противостояния Нетаньяху и Эрдогана - двух крупных государственных деятелей, давно уже превративших внешнюю политику в продолжение внутренней борьбы. Для президента Турции антиизраильский дискурс — это способ показать мусульманскому миру, что он остаётся самым последовательным защитником Газы и врагом «сионистского гегемона». Для Нетаньяху же — возможность продемонстрировать своим согражданам, что он не уступит ни сантиметра в вопросах национального достоинства.

Как говорят в окружении израильского премьера, Иерусалим не намерен даже формально реагировать на турецкие ордера. Но в дипломатическом смысле ситуация уже вышла за рамки обычной перепалки: в канцелярии Нетаньяху опасаются, что и другие страны региона могут последовать примеру Анкары, если Трамп не обозначит в этой ситуации чёткую позицию.

Новый виток личной конфронтации между Эрдоганом и Нетаньяху

В этой связи намеченная на понедельник встреча Нетаньяху с Кушнером приобретает особое значение. Для Израиля она станет проверкой на прочность американо-израильского союза в эпоху, когда Вашингтон пытается балансировать между Иерусалимом, Анкарой и арабскими столицами.

Нетаньяху, как ожидается, будет настаивать на том, что «попытка ограничить Израиль ордерами — это не шаг к миру, а шаг к анархии». В то время, как Анкара продолжает расширять военное присутствие в Сирии и активно поддерживать ХАМАС, Иерусалим видит в этой поддержке не посредничество, а подрыв региональной стабильности.

Именно поэтому обсуждение, начавшееся в канцелярии премьер-министра Израиля, может стать не просто реакцией на очередную дипломатическую провокацию, а началом нового этапа в израильско-турецком противостоянии — теперь уже институционализированном и долговременном.

Читайте по теме

Примирение Израиля и Турции не за Арафатом наш комментарий; все еще актуально
22 октября 2025, 01:50 5162
Большой передел: Турция с Европой на Израиль. Россия с Китаем кивают новый поворот, все еще актуально
22 сентября 2025, 13:00 6067
Турция ужесточает санкции: ни одно судно не сможет доставить груз не только в Израиль, но и в Палестину все еще актуально
26 августа 2025, 14:25 4860
Дошло до личной вражды Эрдогана и Нетаньяху
Дошло до личной вражды Эрдогана и Нетаньяху наша корреспонденция
02:35 771
Лидер турецкой оппозиции позвонил Ильхаму Алиеву
Лидер турецкой оппозиции позвонил Ильхаму Алиеву все еще актуально
9 ноября 2025, 20:18 5889
Эрдоган не может ждать… и посылает сигналы Трампу
Эрдоган не может ждать… и посылает сигналы Трампу наш комментарий
02:21 781
Алиев пришел с тезисами в академию
Алиев пришел с тезисами в академию главная тема
9 ноября 2025, 19:07 3872
Хотят говорить ради того, чтобы выжить
Хотят говорить ради того, чтобы выжить наша корреспонденция
00:15 1120
Умер человек, который нашел тайну жизни... и проиграл свою жизнь
Умер человек, который нашел тайну жизни... и проиграл свою жизнь судьба гения
9 ноября 2025, 18:44 6244
Зеленский о тайной роли Карла III в переговорах с Трампом
Зеленский о тайной роли Карла III в переговорах с Трампом обновлено 02:04
02:04 852
США вернут «деньги Назарбаева» в обмен на сделку с Израилем
США вернут «деньги Назарбаева» в обмен на сделку с Израилем Казбек Бейсебаев комментирует для haqqin.az
9 ноября 2025, 23:54 2604
Пулю в лоб за портрет Хаменеи
Пулю в лоб за портрет Хаменеи иранская драма продолжается
9 ноября 2025, 17:20 4473
Россия бьет сильнее по Украине
Россия бьет сильнее по Украине заявил Зеленский
9 ноября 2025, 23:55 1629
Байден выступил с манифестом: он убил душу Америки
Байден выступил с манифестом: он убил душу Америки все еще актуально
9 ноября 2025, 15:50 4874

ЭТО ВАЖНО

Дошло до личной вражды Эрдогана и Нетаньяху
Дошло до личной вражды Эрдогана и Нетаньяху наша корреспонденция
02:35 771
Лидер турецкой оппозиции позвонил Ильхаму Алиеву
Лидер турецкой оппозиции позвонил Ильхаму Алиеву все еще актуально
9 ноября 2025, 20:18 5889
Эрдоган не может ждать… и посылает сигналы Трампу
Эрдоган не может ждать… и посылает сигналы Трампу наш комментарий
02:21 781
Алиев пришел с тезисами в академию
Алиев пришел с тезисами в академию главная тема
9 ноября 2025, 19:07 3872
Хотят говорить ради того, чтобы выжить
Хотят говорить ради того, чтобы выжить наша корреспонденция
00:15 1120
Умер человек, который нашел тайну жизни... и проиграл свою жизнь
Умер человек, который нашел тайну жизни... и проиграл свою жизнь судьба гения
9 ноября 2025, 18:44 6244
Зеленский о тайной роли Карла III в переговорах с Трампом
Зеленский о тайной роли Карла III в переговорах с Трампом обновлено 02:04
02:04 852
США вернут «деньги Назарбаева» в обмен на сделку с Израилем
США вернут «деньги Назарбаева» в обмен на сделку с Израилем Казбек Бейсебаев комментирует для haqqin.az
9 ноября 2025, 23:54 2604
Пулю в лоб за портрет Хаменеи
Пулю в лоб за портрет Хаменеи иранская драма продолжается
9 ноября 2025, 17:20 4473
Россия бьет сильнее по Украине
Россия бьет сильнее по Украине заявил Зеленский
9 ноября 2025, 23:55 1629
Байден выступил с манифестом: он убил душу Америки
Байден выступил с манифестом: он убил душу Америки все еще актуально
9 ноября 2025, 15:50 4874
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться