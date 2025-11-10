Дошло до личной вражды Эрдогана и Нетаньяху

Обострение между Иерусалимом и Анкарой уже не носит характер дипломатического эпизода, оно переросло в системный конфликт двух политических мировоззрений.
В воскресенье вечером премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху собрал экстренное совещание по вопросам безопасности и внешней политики. Поводом стало не только резкое обострение отношений с Турцией, но и беспрецедентное решение прокуратуры Стамбула выдать ордера на арест израильских лидеров — от самого Нетаньяху до министра обороны Исраэля Каца и начальника Генштаба ЦАХАЛа Эяля Замира.
Турецкая сторона заявила, что ордера были выданы по обвинениям в «геноциде и преступлениях против человечности» после израильской операции в секторе Газа. В Иерусалиме этот шаг назвали «политическим спектаклем, не имеющим юридической силы за пределами Турции».
Политические источники в столице Израиля не сомневаются: речь идёт не о праве, а о политике, в которой турецкая сторона использует антиизраильскую риторику как инструмент укрепления влияния на арабской арене. Политически истеблишмент видит в этом продолжение линии, при которой Анкара пытается конвертировать поддержку палестинской темы в региональный капитал, не неся при этом никаких реальных обязательств.
В ходе совещания министр обороны Исраэль Кац не стал подбирать выражений и громогласно заявил: «Эрдоган, забирай свои нелепые ордера на арест и убирайся отсюда. Ты увидишь Газу только в бинокль».
Фраза Каца мгновенно разошлась по израильским и турецким медиа, став символом новой конфронтации, в которой язык дипломатии уступил место открытому вызову.
Совещание в канцелярии Нетаньяху совпало по времени с приездом в Израиль Джареда Кушнера — советника и зятя президента США Дональда Трампа, прибывшего для обсуждения второй фазы ближневосточного плана Трампа. В центре будущей встречи — ситуация в Газе, региональные риски и вопрос о возможном участии Турции в международных силах, которые должны будут действовать на территории сектора.
По данным израильских источников, Нетаньяху намерен донести до Кушнера, что любое турецкое участие в таких силах будет воспринято, как прямая угроза национальной безопасности Израиля.
Фактически, нынешняя ситуация является зеркальным отражением прежних лет, когда Турция ещё претендовала на роль посредника в диалоге Израиля с арабскими странами. Сегодня Анкара также пытается вернуть себе лидерство, но уже в роли обвинителя.
Скандал с ордерами на арест запустил новый виток личного противостояния Нетаньяху и Эрдогана - двух крупных государственных деятелей, давно уже превративших внешнюю политику в продолжение внутренней борьбы. Для президента Турции антиизраильский дискурс — это способ показать мусульманскому миру, что он остаётся самым последовательным защитником Газы и врагом «сионистского гегемона». Для Нетаньяху же — возможность продемонстрировать своим согражданам, что он не уступит ни сантиметра в вопросах национального достоинства.
Как говорят в окружении израильского премьера, Иерусалим не намерен даже формально реагировать на турецкие ордера. Но в дипломатическом смысле ситуация уже вышла за рамки обычной перепалки: в канцелярии Нетаньяху опасаются, что и другие страны региона могут последовать примеру Анкары, если Трамп не обозначит в этой ситуации чёткую позицию.
В этой связи намеченная на понедельник встреча Нетаньяху с Кушнером приобретает особое значение. Для Израиля она станет проверкой на прочность американо-израильского союза в эпоху, когда Вашингтон пытается балансировать между Иерусалимом, Анкарой и арабскими столицами.
Нетаньяху, как ожидается, будет настаивать на том, что «попытка ограничить Израиль ордерами — это не шаг к миру, а шаг к анархии». В то время, как Анкара продолжает расширять военное присутствие в Сирии и активно поддерживать ХАМАС, Иерусалим видит в этой поддержке не посредничество, а подрыв региональной стабильности.
Именно поэтому обсуждение, начавшееся в канцелярии премьер-министра Израиля, может стать не просто реакцией на очередную дипломатическую провокацию, а началом нового этапа в израильско-турецком противостоянии — теперь уже институционализированном и долговременном.