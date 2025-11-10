России и Украине дали время «подраться еще»

Российская армия наращивает удары по украинской энергетике в преддверии зимы. ВСУ отвечает аналогичным образом. Но ракетные удары Украины достают только по приграничным районам, тогда как дальнобойные дроны также целенаправленно бьют по объектам российской энергетики (в частности, в результате было нарушено электро- и теплоснабжение Воронежа). Одновременно российские войска пытаются полностью взять под контроль Покровскую агломерацию, каковое сражение стало главным в осенней кампании. Обе стороны решают исход этой битвы весьма значимым, если не решающим в краткосрочной перспективе. О переговорах пока никто даже не заикается, даже Трамп говорит, что надо дать сторонам время «подраться еще». На выходные российская армия запустила 450 беспилотников и 45 ракет, атакуя украинскую энергетическую инфраструктуру. В частности, уже в седьмой раз попали по удар объекты газовой инфраструктуры. В результате государственные ТЭС были выбиты (на время по крайней мере) полностью, но они дают менее 10% энергогенерации. Украина сейчас зависит уже в основном от АЭС. Соответственно, чтобы выбить АЭС из системы электроснабжения, не приводя к ядерной катастрофе по типу чернобыльской, достаточно вывести из строя подстанции АЭС. В ходе атак 8-9 ноября российские войска, в частности, нанесли удары по подстанциям, питающим Хмельницкую и Ровенскую АЭС. В случае успеха такой тактики Украине грозит уже полный блэкаут, причем поставки электроэнергии из Европы ее не спасут.

Тем временем Мирноград Донецкой области оказался под угрозой полного окружения. Если еще недавно российские Z-каналы писали, что он может стать первым крупным населенным пунктом за последнее время, который был взят без боя, то появившиеся видео показывают, что это не так: город уже почти полностью разрушен, потому что без боя ВСУ ничего сдавать не собираются, пусть даже это руины. Схожая ситуация в расположенном рядом Покровске. Российские войска применяют уже показавшую свою эффективность тактику просачивания сквозь ряды обороны противника малыми группами и таким образом уже получили доступ практически ко всем частям города. И несмотря на то, что многие западные военные аналитики и украинские политики призывают не цепляться за безнадежную ситуацию, сохранить жизнь солдат и вывести их из города, Зеленский и командование ВСУ настаивают не только на продолжении сопротивления в Мирнограде и Покровске, но и, по возможности, на том, чтобы выбить россиян из агломерации. Хотя многие считают такую тактику самоубийственной. Но этот как раз тот случай, когда над чисто военной логикой возобладала логика политическая. Собственно, Зеленский этого уже почти и не скрывает. В ходе своих последних контактов с Трампом он всякий раз пытался убедить его в том, что ВСУ могут не только сопротивляться, но и контратаковать. 17 октября в ходе встречи в Белом доме он вновь привез какие-то карты, показывающие, что где-то ВСУ удалось отбить какое-то количество квадратных километров. Вот и теперь украинский лидер снова заявляет, что битва за Покровск имеет не только военное, но и политическое значение. Как будто это нынешний Сталинград, хотя, конечно, он таковым (и значение этой битвы) не является ни для одной из воюющих сторон. По мнению Зеленского, если русские возьмут город, то Москва сделает это аргументом для Запада (на самом деле, всего лишь для одного Трампа) в том смысле, что рано или поздно Россия получит контроль над всей территорией Донбасса, поэтому нужно и можно договариваться уже сейчас и принять неизбежное.

С этим можно отчасти согласиться, особенно на фоне массированных ударов по украинской энергетике. Правда, стоит учесть и достаточно высокую степень цинизма если не Трампа лично, то европейцев, которым в общем наплевать на то, сколько еще солдат потеряют ВСУ, пока они сохранят возможность изматывать русскую армию. К тому же в Европе считают, что и мобилизационный ресурс Киева не исчерпан. Недаром все активнее идут разговоры о надобности сокращать (или вовсе лишать) пособий украинских мужчин в ЕС, ограничивать их в праве получения убежища, выдавливая их тем самым обратно в Украину. В крайнем случае начнут депортировать военнообязанных. На первом месте для ЕС – это истощение сил России, а не сохранение жизней украинцев. Если даже это вынудит Москву пойти на новую волну массовой мобилизации – тем хуже для Кремля, поскольку, считают в ЕС, это в любом случае лишит Россию возможности поддерживать относительно мирный образ жизни в тылу, обострив, соответственно, внутренние противоречия. Эти представления можно считать ошибочными, обострение ситуации вполне может сработать в обратном порядке – на еще большее сплочение россиян вокруг власти и против ненавистной «травящей нас русофобской Европы». Тем более что своими санкциями, которые бьют не то что по простым россиянам внутри страны, но даже и за ее пределами, евро-санкционеры дают немало оснований для таких утверждений. Возможно, и Европа, и Трамп еще пересмотрят свой подход, усилив давление на Зеленского в том смысле, что «пора сдаваться, а то будет еще хуже», но это может произойти только в том случае, если и когда фронт действительно рухнет, а российские войска начнут продвигаться не по сотням метров или паре километров в сутки, а в разы стремительнее. Но пока этого не происходит. Так или иначе, все стороны ставят на продолжение военных действий, а не на переговоры.