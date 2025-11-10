USD 1.7000
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку

Российская армия ослабила хватку

Анализ ISW
10:40 2227

Темпы российского наступления в Покровске и вокруг него временно снизились, при этом ВС РФ продолжают блокировать логистическое обеспечение ВСУ в Мирнограде. Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW).

Как сообщается, ISW не обнаружил никаких свидетельств того, что российские силы предприняли дополнительные наступления в Покровском направлении 9 ноября. Это согласуется с недавними сообщениями о том, что российские силы замедлили темпы наземной активности в Покровском направлении, чтобы расширить логистику и перебросить подкрепления в южный район города.

Источник в военной разведке сообщил, что российские силы находятся в большинстве районов Покровска, но не могут окружить город. ВС РФ только проводят миссии по проникновению в Покровск из южной части. Источник также заявил, что россияне перебрасывают минометные расчеты и дополнительных операторов беспилотников в Покровск, чтобы усилить меры по контролю украинских путей снабжения.

Украинский военнослужащий, действующий на Покровском направлении, отметил, что плохая погода по-прежнему влияет на операции украинских беспилотников, как по перехвату логистики, так и по нанесению ударов по российским группам проникновения. Он заявил, что украинские силы по-прежнему сохраняют позиции по всему Покровску, а российские силы удерживают позиции только в определенной части Покровска.

«ISW продолжает оценивать, что в ближайшие дни российские войска, вероятно, увеличат темпы наземной активности в Покровске, расширяя логистику и перебрасывая в город личный состав», - отмечается в анализе.

Тем временем российские войска успешно перекрывают украинские логистические пути в Мирноград, пишет ISW.

Так, источник в разведке предупредил, что украинские войска практически не имеют логистического обеспечения, поскольку российские войска контролируют или ведут огонь по всем украинским линиям снабжения и подвоза боеприпасов. Он также заявил, что ВСУ больше не могут осуществлять логистику в Мирноград пешком из-за угрозы проникновения российских диверсионных групп, ударов беспилотников и мин.

Он также сказал, что российские войска устанавливают колючую проволоку и строят укрепления в некоторых районах Мирнограда, а также что российские мотоциклетные группы вошли в северную часть города.

«Российские войска, скорее всего, продолжат попытки ослабить способность украинских войск защищать Мирноград путем продолжения проникновений и непрямой стрельбы по украинским позициям и тылам», - пишут в ISW.

Тем временем в DeepState предупредили, Мирноград «находится под угрозой оперативного окружения со взятием под полный огневой или физический контроль всех путей логистики».

Трамп помиловал всех, кроме себя
Трамп помиловал всех, кроме себя
12:05 1174
Дошло до личной вражды Эрдогана и Нетаньяху
Дошло до личной вражды Эрдогана и Нетаньяху наша корреспонденция
02:35 6675
Обыски у соратника Зеленского
Обыски у соратника Зеленского
11:53 2031
Эрдоган не может ждать… и посылает сигналы Трампу
Эрдоган не может ждать… и посылает сигналы Трампу наш комментарий; все еще актуально
02:21 5473
Морские дроны атаковали российский порт
Морские дроны атаковали российский порт ВИДЕО
11:28 1434
Пашинян: Россия держала Армению на поводке
Пашинян: Россия держала Армению на поводке
11:00 3131
Хотят говорить ради того, чтобы выжить
Хотят говорить ради того, чтобы выжить наша корреспонденция; все еще актуально
00:15 2745
Россия завозит все больше индийцев
Россия завозит все больше индийцев
11:13 2087
России и Украине дали время «подраться еще»
России и Украине дали время «подраться еще» наша аналитика
02:54 5856
США вернут «деньги Назарбаева» в обмен на сделку с Израилем
США вернут «деньги Назарбаева» в обмен на сделку с Израилем Казбек Бейсебаев комментирует для haqqin.az; все еще актуально
9 ноября 2025, 23:54 6219
Два сильных землетрясения в Турции
Два сильных землетрясения в Турции
10:13 2349

